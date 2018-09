Los Mártires, devoción y folixa sin fin

Aún no había salido el sol y ya había actividad en el Santuario de San Cosme y San Damián. Y es que era el día de Los Mártires, la popular romería de Insierto, y la primera misa arrancaba ya a las siete de la mañana. La celebración, donde se aúna el fervor religioso por los santos sanadores con la tradición y el folclore asturiano más arraigado, daba comienzo así para llegar a su punto más álgido al mediodía, donde ya se encontraban en el entorno del santuario miles de personas llegadas de todo el concejo de Mieres.

Entre los más madrugadores se encontraba ayer Isi Rodríguez, que acudió hasta Insierto con sus amigas como hace cada año. Primero le ponen una vela a los santos y después, ya dentro del templo, pasan el pañuelo por la imagen de San Cosme y San Damián. "Vengo por mi madre, que estuvo enferma mucho tiempo, la última vez que vine en vida con ella le pedí a San Cosme y San Damián que si se la llevaba para que pudiese descansar de una vez, no faltaría un día a la cita, y eso estoy haciendo", señaló Rodríguez. A pesar de la promesa, asegura que subir al santuario "no me cuesta nada, porque tengo un recuerdo muy feliz de cuando era pequeña y subíamos toda la familia, ahora hago lo mismo con mis amigas".

La misa mayor estaba programada para las doce del mediodía. Sin embargo, era tantas las personas que se habían congregado en el interior del templo para pasarle el pañuelo a los santos, que el cura tuvo que poner orden a través de la megafonía. "Tenemos que seguir el programa, los santos estarán aquí todo el día", decía el religioso, asegurando que si no le dejaban seguir, celebraría la misa sin la imagen de los santos sanadores. Al final le hicieron caso.