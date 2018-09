El Alcalde reclama "diligencia" ante el retraso "escandaloso" del soterramiento

El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, reclamó ayer "diligencia" al Gobierno central para culminar el soterramiento de las vía de la antigua Feve en Langreo, un proyecto en obras desde 2009 y que, a juicio del regidor, comienza a acumular "unos retrasos escandalosos". El último viene motivado por la necesidad de modificar el convenio para acometer la instalación de las vías en el interior del falso túnel, que se concluyó en septiembre de 2017. "Es muy difícil explicar a los vecinos lo que está pasando con esta obra", argumentó Jesús Sánchez.

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, apuntó el pasado jueves en la Junta General del Principado, en respuesta a preguntas planteadas por IU y PP. Lastra informó de que un nuevo trámite administrativo - en este caso la modificación del convenio entre el Gobierno central y el Principado para ejecutar la instalación de las vías en el falso túnel y urbanizar los terrenos liberados- mantiene bloqueado el avance de los trabajos. La previsión del anterior Gobierno del PP era que la colocación del trazado férreo se licitara en marzo de este año y que la obra empezara a ejecutarse en agosto, para que los trenes comenzaran a circular por el falso túnel en marzo de 2019. Sin embargo, el proyecto acumula ya un retraso de seis meses. Lastra manifestó su esperanza de que se pueda desbloquear la denominada superestructura (vías, catenaria y señalización del tramo) la próxima semana, con el objeto de licitarla antes de que acabe el año. Será en una reunión en Madrid con responsables del Adif a la que también asistirá el alcalde langreano.

"Parecía que la obra estaba encarrilada y ahora no encontramos con esto. No dudo de que sea un trámite necesario, pero me gustaría que alguien explicara públicamente por qué ni el anterior Gobierno de Rajoy ni el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez, en los meses que lleva, se había dado cuenta de que había que modificar el convenio. Parece que el nuevo Gobierno no ha actuado con mucha diligencia en este asunto", argumentó Sánchez.

El alcalde de Langreo remarcó que espera volver de Madrid con "garantías definitivas y con fechas para el inicio de la obra" de la instalación de las vías. "Es muy difícil explicar a los vecinos lo que está pasando con el soterramiento. Los retrasos que acumula ya son escandalosos", apostilló.