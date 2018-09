Capellín: "El ´suelo pegajoso´ atrapa a la mujer en peores sueldos y le impide ascender"

"El objetivo no puede ser que mujeres y hombres sean iguales de pobres", dijo María José Capellín, ex directora de la Escuela Universitaria de Trabajo Social de la Universidad de Oviedo, en la charla coloquio que bajo el título "La feminización de la pobreza y exclusión social" que organizó la Asociación Cultural L'Esperteyu del Caudal. El acto contó con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. La labor introductoria corrió a cargo del antropólogo y escritor José Ángel Gayol, que lamentó la falta de perspectiva de género en nuestra sociedad y presentó a los demás componentes de la charla: Belén Murillo, decana del Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Asturias e Ignacio Bujanda, educador de la asociación Albéniz. Capellín comenzó su intervención alertando de que "enfocamos mal el discurso sobre la brecha salarial, que no es el problema en sí, sino un indicativo de que existe el problema". "Las mujeres son más longevas, durante mucho tiempo tuvieron prohibido el acceso al empleo, lo que les impidió cotizar y sólo pudieron aspirar a los trabajos peor remunerados, como el sector de servicios domésticos", expuso Capellín, que entiende necesario que las pensiones de viudedad no sean inferiores al 75% de la pensión del trabajador. "La cara de la pobreza es la de una mujer mayor", explicó la ex directora, que se mostró partidaria de exigir el incremento lineal de las pensiones y de combatir la desregulación del mercado laboral, cuyo deterioro afecta principalmente a las mujeres. "Es intolerable que hoy se trabaje mucho más de 40 horas semanales a cambio de salarios miserables", añadió. "Más que de techo de cristal, prefiero hablar del 'suelo pegajoso' que impide que la mujer ascienda y la atrapa en las profesiones peor pagadas", dijo Capellín, preocupada porque "en los últimos diez años hay más mujeres inactivas". Es partidaria del establecimiento de una renta universal mínima "ante un futuro en el que no habrá posibilidad de pleno empleo". Por su parte, Belén Murilo centró su exposición en el estudio de la situación en Mieres. Los datos aportados por Murillo son elocuentes: crecimiento negativo, una tasa de dependencia que roza el 53%, precariedad laboral y la mayor tasa de paro de España en 2014. "Es en escenarios así donde el trabajo social ha de buscar soluciones", manifestó Murillo, que hizo referencia a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, enfocada a la elaboración de proyectos de lucha contra la pobreza, de mejora de la alimentación, de impulso de la igualdad de género y de construcción de ciudades seguras e inclusivas. "En Asturias, hay muchas más mujeres que hombres mayores, lo que hace que el grado de dependencia de aquellas sea superior", dijo la decana, que destacó que "la mayoría de hombres de edad avanzada recibe el cuidado de sus mujeres; sin embargo, las mujeres dependen de terceras personas". "Asturias es la sexta comunidad peor clasificada en dependencia: hay escasa cobertura y se exige estar en muy malas condiciones para poder optar a alguna ayuda", denunció Murillo, que no observa indicios de cambio que mejoren la situación de la mujer. El educador Ignacio Bujanda informó de los proyectos puestos en marcha por la Asociación Albéniz, que centra sus esfuerzos en proporcionar domicilios a personas en situación de pobreza y exclusión como base para impulsar su formación e inserción laboral. "El estado de vulnerabilidad que conduce a la exclusión es mayor en las mujeres por el mero hecho de serlo", aseveró Bujanda, y aseguró que "en nuestro ámbito, la conciliación familiar es una falacia, como también lo es el reciclaje formativo de los adultos". El educador denunció asimismo "la precarización del acceso a las prestaciones sociales".