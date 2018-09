Saúl Craviotto: "He fracasado mucho más de lo que la gente se puede imaginar"

El piragüista Saúl Craviotto ha sabido sacar partido a toda la materia prima que ha pasado por sus enormes manos. Con un pala ha conseguido alcanzar la gloria olímpica y con la cuchara ha logrado convertirse en un cocinero de éxito gracias a su triunfo en el programa televisivo "MasterChef Celebrity". Aún así, este deportista reconoce que el aroma del éxito muchas veces debe ser aliñado con sinsabores: "He fracasado muchos más de lo que la gente se puede imaginar", apunta sin atisbo de soberbia.

Saúl Craviotto y su entrenador Miguel García abrieron ayer la II Feria del Deporte y la Salud de Mieres, que se prolongará hasta mañana, domingo, con numerosas actividades y competiciones . la cita se celebra en el campus de Barredo. El medallista olímpico y su preparador ofrecieron una amena charla que llevó por título "La cocina de un campeón". Craviotto proclamó que las rectas mágicas no existen en el mundo del deporte, donde debe buscarse un complicado equilibrio entre múltiples factores. "En el aspecto físico, el deportista debe cuidar por igual el descanso, el entrenamiento y la alimentación. Si falla uno de estos tres pilares la estructura se viene abajo". El vencedor de "MasterChef Celebrity" sostiene, pese a todo, que es importante no obsesionarse y trabajar con control pero sin dejar de usar el sentido común: "No creo que sea bueno excederse. No veo necesario, salvo excepciones, tener que pesar la comida. Te puedes dar caprichos, pero sin pasarte con el combustible", indicó.

El piragüista está actualmente empezando un ciclo de entrenamientos que debe desembocar en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Hay que recordar que Craviotto es ya doble campeón olímpico (Pekín 2008? y Río de Janeiro 2016)? y tres veces campeón del mundo (2009, 2010 y 2011). Esta temporada está enfocada a lograr la clasificación para la cita. "Vamos poco a poco, empezando con tres sesiones a la semana para romper las agujetas". Durante los próximos dos años, Craviotto tiene asumido que pasará mucho tiempo con Miguel García. El preparador tiene previsto llevar al campeón al límite, pero sin caer en la tortura. En lo que se refiere a la dieta, le dará algo de margen: "En Asturias, tenemos una gran gastronomía y hay que disfrutarla. Una buena fabada puede ser perfecta para cargar pilas y yo la recomiendo como parte de la vida el deportista".

Craviotto no tendrá durante los próximos meses mucho tiempo libre para dedicarse la cocina. Su "horno" será el embalse de Trasona, donde entrena desde su etapa juvenil: "Es un sitio privilegiado, que además tiene un buen entorno con zonas para correr. Lo único mejorable es el gimnasio, aunque esperamos mejorarlo poco a poco". El palista de origen catalán reclama a las administraciones y a las empresas más inversión en deporte: "A la larga es un dinero que se recupera indirectamente, ahorrando en educación y sanidad".