El Alcalde alentará nuevas protestas para que abra el centro de discapacitados

La paciencia del alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, con el centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas de Barros se ha agotado. El regidor aseguró ayer que el "plazo de cortesía" dado al nuevo Gobierno central para informar sobre la situación del proyecto "ha pasado", por lo que se mostró dispuesto a apoyar y "alentar" cualquier movilización orientada a exigir la puesta en marcha del equipamiento. "La directora del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) no se quiere poner al teléfono. Le he enviado una carta para que nos explique lo que están pasando con el centro", apostilló Sánchez.

El anterior Ejecutivo del PP había fijado el segundo semestre de este año como fecha de apertura del equipamiento de Barros. Sin embargo, pese a la insistencia del Ayuntamiento, los nuevos responsables Imserso no han confirmado, ni en un sentido ni en otro, si se respetará ese calendario. Las últimas informaciones que manejaba el Consistorio eran que la partida económica asignada podría resultar insuficiente para contratar al personal necesario para el centro.

El Alcalde ya denunció esta situación con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo, el pasado 8 de septiembre. La Federación de Vecinos y los sindicatos CC OO y UGT se sumaron a ese malestar y se mostraron partidarios de impulsar movilizaciones si no se aclaran los plazos. Desde entonces la respuesta del Imserso ha sido el silencio. "Le voy a mandar una carta a la directora del Imserso porque es evidente que no se quiere poner al teléfono. Ella sabrá por qué. A pesar de que lo intentamos y dejamos avisos de forma reiterada", indicó el regidor langreano.

Jesús Sánchez relató ayer que en la carta "pedimos que nos explique cuál es la situación. Por qué hay este silencio, que empieza a ser preocupante. No sé qué están haciendo para cumplir la orden ministerial, qué pasos están dando en la contratación de personal. No es tan difícil explicar este tipo de cuestiones y debe ser consciente de la preocupación que este centro genera entre la gente. Es inexplicable que no haya nadie del Gobierno central que salga y diga algo; no alcanzo a encontrar la razón". Y añadió: "No tenemos ninguna noticia de que hayan convocado reuniones para cubrir las plazas ni que hayan hecho ningún concurso de traslado. No tenemos nada".

Protestas

También aseguró Sánchez que respaldará las protestas que se impulsen para exigir la puesta en marcha del centro de Barros. "Evidentemente no voy a renunciar a ninguna vía para acelerar este proceso. Hay algunos sindicatos que están planteando ya hacer algún tipo de movilización y, evidentemente, si se convocaran yo participaré y alentaré ese tipo de cuestiones".

"El tiempo prudencial de cortesía al nuevo Ejecutivo" -prosiguió Sánchez- "ya ha pasado. Hay razones para exigir que acabe este silencio. Y no me valen las excusas del cambio de Gobierno porque estoy empezando a hartarme de ese tipo de disculpas. Si hubiera alguna razón para explicarlo qué está pasando ya ha habido tiempo suficiente para informar de ella".