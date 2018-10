Sama despide a Paco el de la Belter

"Aquí estoy para vivir / mientras el alma me suene, / y aquí estoy para morir, / cuando la hora me llegue, / en los veneros del pueblo / desde ahora y desde siempre. / Varios tragos es la vida / y un solo trago es la muerte". Con los versos de Miguel Hernández, el poeta comunista, Sama despidió ayer a Francisco Fernández Díaz, "Paco el de la Belter", que falleció el pasado domingo a los 76 años. Fue el secretario del Partido Comunista de Langreo, Alejandro López, el encargado de dar esta última despedida a Paco, del que destacó su "compromiso, solidaridad y responsabilidad". Pero no fue el único. Sus compañeros de partido quisieron rendirle un pequeño homenaje junto a la sede para después acompañarle, llevando su féretro a hombros hasta el cementerio de Sama.

De perfil comunista, Paco el de la Belter era un hombre muy querido en Sama. Por eso, además de acudir ayer muchos compañeros del partido, también hicieron acto de presencia representantes de todos los colores políticos y amigos. Y es que, como repetían ayer, "Paco era de sus amigos, un buen paisano". Su estela llegó tan lejos que el secretario general del PCE, Enrique Santiago, también quiso dedicarle unas palabras: "Paco es patrimonio del partido por su dedicación a la causa más justa de la humanidad, la construcción del socialismo; contribuyó al advenimiento de un mundo mucho más justo y es historia de nuestro partido, ojalá tuviéramos muchos más militantes como Paco". Palabras que también fueron respaldadas por Agustina Guglielmetti, secretaria general del PCA, quien aseguró que "respetamos a los que, como Paco, se jugaban la vida haciendo reuniones clandestinas en la librería o repartiendo la prensa prohibida durante la dictadura".

Pero no fue éste el único perfil del que se habló ayer. El coordinador de IU en Langreo, David Álvarez, aludió a su papel como militante del partido. "Un perfil distinto que se tiende a no valorar pero que es muy importante, el del militante que trabaja voluntario y de forma desinteresada, el que abre los locales y deriva a la gente que viene, ese era el papel de Paco", apuntó, señalando que "ahora ya hay muy poca gente que hace lo que él hacía".

Uno de los grandes ausentes ayer fue el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, quien lamentó mucho no estar en la despedida porque tenía una reunión en Madrid. En su lugar acudió el concejal Jonathan López, quien anunció que el gobierno local había solicitado una placa que se colocará en el antiguo espacio que ocupaba la librería Belter con el nombre de Paco. "Es un dolor perder a alguien tan especial como él, un hombre singular al que nunca vi enfadado o discutiendo", señaló el edil, destacando que el fallecido era una persona "altruista y responsable, un hombre de costumbres, muchos pierden a un amigo, pero Sama pierde a Paco, Paco el de la Belter". Se ocupó de cerrar este sentido homenaje Alejandro López, señalando que "se nos va un caballero, un camarada, un lector incombustible... y será difícil asumir que no lo vamos a encontrar más en el local".

Tras estas palabras, los presentes entonaron "La Internacional" con el brazo en alto y lágrimas en la mejilla. Después, sus compañeros y amigos iniciaron la marcha con el féretro sobre sus hombros hasta el cementerio de Sama, despidiéndose ya sí, por última vez.