Aníbal Vázquez pide a Hunosa alternativas para Reicastro ante la fallida operación de Asla

El alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez (IU), y su equipo de gobierno se resisten a dar por perdidos los cien empleos del nuevo proyecto empresarial de Asturiana de Laminados (Asla). Tras anunciar la empresa que no asumirá el precio que Hunosa ha puesto al polígono de Reicastro y que desarrolla su nueva iniciativa industrial en Castilla y León, el regidor se mostró ayer "preocupado". Pidió lo que parece un imposible, que Hunosa y Asla retomen, por tercera vez, la negociación. En todo caso, Vázquez defiende que el hullera debe encontrar la manera de dar uso industrial a los terrenos de Reicastro, parados desde hace seis años.

El gobierno de Mieres manifestó ayer abiertamente su "preocupación" por el futuro del polígono industrial de Reicastro, "cuyo desarrollo tiene que ser una realidad sin más demoras ya que vamos camino de otra legislatura en blanco en una cuestión tan importante y sensible como ésta". Además, desde el gobierno local se hace un llamamiento a la negociación entre Hunosa y Asla "con el objetivo de poder llegar a un acuerdo que permita que la nueva planta de la empresa se instale en el concejo".

El Alcalde valoró ayer en Oviedo, durante el acto de entrega de los premios empresariales de Carrefour, la postura adoptada por Asla. "Era una buena oportunidad para ese polígono. Entendemos que Hunosa no quiera regalar los terrenos, pero estamos preocupados porque es una zona que lleva tiempo vacía. No tenemos muchas esperanzas en que se pueda revertir la situación y lo que le pedimos a Hunosa es que haga las gestiones necesarias para ocupar estos terrenos. Ya hemos pedido una reunión con el nuevo presidente de la empresa, Gregorio Rabanal, ya que hay que recordar que es la dueña del 20% del suelo del municipio. No estamos para dejar a las empresas sin ubicación".

De momento, según confirmó ayer el gobierno local, el Alcalde sigue a la espera de poder mantener un encuentro con el nuevo presidente de Hunosa para abordar la situación del polígono de Reicastro "y otros temas de interés para el concejo relacionados con la empresa hullera". Una cita que solicitó hace ya más de dos meses "sin que hasta el momento se haya producido esta importante reunión en la que el desarrollo de Reicastro estará, como no podía ser de otra manera, encima de la mesa".