Los barrios claman contra la suciedad y el Alcalde anuncia un plan de choque

Los portavoces de los grandes barrios de Mieres trasladaron ayer al alcalde del concejo, Aníbal Vázquez, el malestar ciudadano que existe en todo el entramado urbano debido a lo que se considera un estado general de creciente suciedad y falta de limpieza. Partiendo de esta crítica, los responsables vecinales advirtieron también de la necesidad de abordar medidas que conlleven un mayor control sobre los propietarios de mascotas que no cumplen las normativas municipales, con sanciones más duras para quienes no recojan los excrementos de los animales o no los lleven debidamente controlados.

Representantes de Vega de Arriba, Santa Marina, San Pedro, La Villa y la calle Covadonga, junto con el presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres, Arsenio Díaz Marentes, mantuvieron ayer una reunión con el Alcalde y los responsables del servicio de limpieza. "Hemos trasladado a los dirigentes municipales el sentir que hay en la calle. La gente percibe que la ciudad está muy sucia y es necesario solucionar este problema de inmediato", señaló Arsenio Marentes. El movimiento vecinal afirmó tras el encuentro que el propio regidor reconoció durante el encuentro la problemática que afecta a la ciudad: "Según sostiene el gobierno local están trabajando en un plan de choque para mejorar la limpieza del casco urbano, con la adquisición de nuevas máquinas y un refuerzo del servicio", recalcó Díaz Marentes. "Confiamos en que el Ayuntamiento cumpla con los vecinos y mejore el estado general de la ciudad", puntualizó Manuel Prados, d ela calle covadonga.

"No podemos seguir escuchando por la calle expresiones del tipo 'Mieres huela mal'. La situación ha llegado a un punto en que se debe actuar con determinación", apuntó Díaz Marentes. El Alcalde no explicó a los vecinos los motivos que han causado el abandono que sufre el concejo en materia de limpieza, lo que sí trasladó el regidor, siempre según las asociaciones, es que la solución "no se hará esperar.

El movimiento vecinal también trasladó ayer al Alcalde su preocupación por la falta de control sobre los propietarios de perros que incumplen las normativas municipales. "El regidor nos ha dicho que pronto tendrán lista la nueva normativa, que endurecerá notablemente las sanciones derivadas de conductas incívicas como la no recogida de excrementos", explicó el máximo responsables de la agrupación vecinal de Mieres. Según se trató ayer en la reunión, el gobierno local reconoce que las actuales sanciones, de 30 euros, no son disuasorias: "Se nos ha dicho que se incrementará notablemente esta cantidad, llegando incluso a los 1.500 euros". De esta formar Mieres seguirá la política de otros municipios de la comarca a la hora de reforzar las actuaciones encaminadas a evitar malas conductas por parte de propietarios de animales de compañía. Así, los ayuntamientos de Lena y Aller han puesto en marcha campañas para endurecer la vigilancia y sancionar a los propietarios de canes que no limpien sus excrementos. Las multas por dejar sucia la vía pública alcanzan los 3.000 euros en ambos casos. "El Alcalde nos ha dicho que agentes de paisano vigilarán las calles para acabar con estas conductas", afirmó satisfecho Arsenio Díaz Marentes.