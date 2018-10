Delgado: "No tengo claro que el mundo pueda prescindir del carbón"

¿Es compatible la sostenibilidad y la minería? El ingeniero de minas y metalurgia Jeison Delgado, que acudió ayer hasta el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot), aseguró que es posible y ofreció algunos ejemplos de explotaciones ubicadas en Colombia. Delgado fue presentado por el doctor Juan María Aguado y José Manuel Embil, jefe de servicio de Seguridad Minera en la Dirección de Energía y Minas del Principado.

Embil señaló que la sostenibilidad "es la palabra de moda, tenemos que hacer que el mundo sea más sostenible, pero nos gusta mucho vivir con comodidad, yo siempre digo que todo lo que no crece sale de la mina". El jefe de Servicio de Seguridad Minera también hizo una reflexión sobre la descarbonización, "de la que se habla mucho, pero no tengo claro que el mundo pueda prescindir del carbón, existen las tecnologías limpias, pero si no hay aire no hay eólica porque todavía no podemos controlar el aire, por poner un ejemplo". Por todo eso, Embil señaló que "necesitamos una minería sostenible, porque la minería no tiene por qué destrozar el mundo, de hecho uno de los grandes atentados ecologistas de la minería en España son Las Médulas en León, que es una de las cosas más visitadas del país".

Jeison Delgado comenzó su conferencia con unas consideraciones sobre su país, destacando que, al ser un país en desarrollo, "las prioridades son diferentes a las de otros países con más desarrollo, y se prioriza a partir de la explotación de los recursos naturales". También señaló que en Colombia se produce carbón y petróleo. Del primero se obtienen unos 80 millones de toneladas, mientras que se producen 800.000 barriles de petróleo al día. Asimismo, apuntó que "es uno de los países con más biodiversidad por metro cuadrado, sobre todo en la zona amazónica, donde existe la concepción de los mineros como destructores, por eso se habla de dilema entre el agua y el oro". Sin embargo, para el ingeniero de minas "es una falsa dicotomía que polariza a la población, genera miedo y hace inviables muchos proyectos mineros".

Un proyecto minero sostenible, según apuntó, aborda muchos conceptos, como la financiación tanto para la apertura de las minas como para su cierre, dándole sostenibilidad. Aquí se enmarca tanto la recuperación medioambiental como la social, conceptos que no se alejan mucho de la situación en España. El experto también aludió a la diversificación económica en la zona como una de las patas de este puzle.

Por último, Delgado aludió a tres proyectos mineros en tres zonas distintas de Colombia. Primero uno en los Andes, una zona dedicada al cultivo de café, donde hay minería artesanal y de pequeña escala. Después habló de Santa Rosa de Osos con agricultura de tomate y patatas, así como ganadería donde se dan un proyecto minero mediano. Por último, aludió a Buriticá, donde hay agricultura incipiente en una zona de gran riqueza ecológica y un proyecto minero a gran escala. Los tres guardan principios de minería sostenible y se han mantenido en el tiempo.