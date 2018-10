Los alcaldes mineros reclaman que se genere empleo directo y de forma rápida

"Necesitamos proyectos generadores de empleo lo más rápido posible, porque el tiempo apremia en las comarcas mineras". Así resumía ayer el presidente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) y alcalde de Igüeña (León), Alider Presa, la principal pretensión de los ayuntamientos mineros de cara al acuerdo para garantizar una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de sus comarcas para el periodo 2019-2027, la hoja de ruta para el cierre de las minas no competitivas al final de este año, que se firmará hoy en Madrid. Pero no es el único de sus requerimientos, que también engloba otras cuestiones como entrar en la comisión de seguimiento que se formará tras la firma del acuerdo; o que se valore la recuperación de los fondos mineros no invertidos en los anteriores planes. En este último caso, se habla de unos 1.000 millones de euros que podrían sumarse a los 250 comprometidos en el nuevo acuerdo.

Acom celebró ayer en Oviedo una reunión de su comisión permanente que tenía el objetivo de analizar el acuerdo alcanzado entre Gobierno y sindicatos. Al encuentro acudieron los alcaldes de la comarca cordobesa del Guadiato, concretamente de las localidades de Peñaroya, Fuente Obejuna y Bélmez. Y es que, según explicó Presa, "invitamos a nuestros compañeros, que también son socios de Acom, porque no han contado con su comarca en el nuevo acuerdo; consideramos que tienen el mismo problema que nosotros y, por tanto, condiciones para formar parte de él". Por eso, la comisión permanente decidió pedir a sindicatos y Gobierno la inclusión de esta comarca cordobesa en el documento que se firmará hoy.

Las otras peticiones que salieron de la comisión permanente fueron la incorporación de Acom a la comisión de seguimiento prevista tras la firma del acuerdo y "consensuar con los municipios las actuaciones en el plan de reactivación, descartando líneas de actuación cerradas y cantidades preestablecidas que permitan adaptarse a la necesidades reales de reactivación de cada uno de los municipios mineros". Por último, también solicitan que "se valore de la ejecución de anteriores planes en aras de determinar el grado de incumplimiento y posibles soluciones que permitan compensar la falta de inversión real en las comarcas mineras".

En cuanto a la reactivación, el presidente de Acom señaló que "queremos proyectos que generen empleo directo y rápido, para nosotros es la premisa más importante". Eso sí, el regidor señaló que "habrá que aprender de los errores del pasado, quizá con unos plazos de cumplimiento mucho más grandes evitando a los cazasubvenciones". También aludió Presa a realizar "proyectos globales, generales, por comarcas... unificando fondos y criterios". El presidente de Acom defendió que "conocemos los problemas y podemos poner nuestro grano de arena para ver por dónde pueden ir las soluciones".

También piden que se valore la recuperación de los fondos no invertidos en anteriores planes. Aquí están los 250 millones del último plan que nunca se llegaron a invertir, "y se podrían sumar otros 750 millones del plan 2006-2012 que es lo que estimamos que se adeuda".

Alider Presa quiso destacar el trabajo desempeñado por los sindicatos durante la negociación de este último acuerdo. Eso sí, aludió al tema de las subcontratas, "que no sabemos cómo se resolverá, pero esperamos que los sindicatos puedan solventarlo". En cuanto a la pretensión de la patronal del carbón de que se flexibilice la devolución de las ayudas en aquellas empresas competitivas que quieran mantener su actividad, el presidente de Acom, quiso respaldar su petición. "En el acuerdo se habla de que los excedentes de la minería irán a las empresas que continúen", dijo.