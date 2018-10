Laviana busca dar mayor visibilidad a los emigrantes retornados

El homenaje a la emigración asturiana a Europa surgió, casi por casualidad, cuando varios participantes en una actividad de dinamización de la lectura, con la concejala de Cultura de Laviana, Inés G. Vega al frente, coincidieron en la localidad lavianesa de Carrio con un grupo de emigrantes retornados. "En aquel encuentro surgieron, además de amenas conversaciones, un interesante intercambio de ideas y experiencias y el ruego de quienes emigraron a Europa de verse un poco más reconocidos, pues su sensación era de ser casi invisibles en detrimento de quienes emigraron a América". Así lo explicó Inés G. Vega durante el acto de presentación del II Homenaje a la emigración asturiana a Europa que tuvo lugar en el salón de actos del CIDAN de Pola de Laviana, organizado por la concejalía de Cultura en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

García explicó que de inmediato dio traslado de la petición de los emigrantes a quien era por entonces alcalde de Laviana, Adrián Barbón, y que de ese modo nació la idea de reconocer y recordar a los emigrantes a Europa retornados, cuya segunda edición tendrá lugar mañana viernes y que cuenta con la previsión de un intenso programa de actividades. "El primer acto de la jornada será el de acogida, que tendrá lugar a partir de las once y media de la mañana y se celebrará en el monolito del Parque de los Príncipes de Pola de Laviana, para a continuación plantar un abedul, como símbolo europeo, todo ello con el acompañamiento de música tradicional asturiana", explicó la concejala. Después, se desarrollarán una serie de charlas y mesas redondas en las instalaciones del CIDAN. La ponencia "Mayores pero no tanto" será ofrecida por Tácito V. Suárez, gerente del Area Sanitaria VIII, quien dará paso a Marta Pisano, coordinadora del Programa Paciente Activo Asturias, Raquel Alvarez, Coordinadora de Implementación de EFFICHRONIC en Asturias, y Nieves González, voluntaria del programa. Hablarán y debatirán sobre el programa Paciente Activo Asturias en el Centro Social de Mayores de Pola de Laviana". Por último, varios emigrantes retornados participarán en la mesa redonda que versará sobre "Experiencias en Europa". García añadió que "la nota musical a la jornada matutina la pondrán la Masa Coral de Laviana y el Coro del Centro Social de Personas Mayores de Pola de Laviana. A continuación tendrá lugar una comida de fraternización que dará paso a una visita guiada teatralizada que tendrá lugar en las instalaciones del Centro de Interpretación Armando Palacio Valdés de Entrialgo". Del mismo modo, la edil abogó por darle continuidad a las jornadas locales de homenaje a los emigrantes a Europa, que desgraciadamente no se pudieron celebrar en los años 2016 y 2017 "por motivos de presupuesto fundamentalmente", según referenció, al tiempo que se mostró en principio partidaria de encuadrar las mismas dentro de la Semana Europea que se celebra anualmente y que "convierte a nuestro municipio en un referente europeísta de primer nivel".

Tácito Suárez destacó el valor de llevar a cabo una jornada de homenaje "a quienes se vieron obligados a buscar otras realidades y otra vida fuera de Asturias y que se merecen todo nuestro reconocimiento porque un pueblo que olvida a su gente y sus mayores está condenado a morir".