Pedro Sánchez: "El acuerdo minero tiene una gran trascendencia para Asturias"

"El acuerdo de la minería es muy importante y tiene una gran trascendencia para toda Asturias". La afirmación la realizó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Congreso, para responder a una interpelación del diputado de Foro Asturias, Isidro Martínez Obanca, quien reprochaba a Sánchez sus incumplimientos con Asturias en los meses que lleva al frente del Ejecutivo central y en concreto de la minería "En lugar de tomar el modelo de países como Alemania, la renuncia del Gobierno a nuestra soberanía energética es un abandono de las comarcas mineras del carbón". "El problema fueron los siete años que el PP ha mantenido olvidado al sector y a las comarca mineras", replicó Pedro Sánchez, que realizaba estas afirmaciones el mismo día que, de forma lúgubre, se firmaba en Madrid el nuevo plan minero.

Ni siquiera hubo un lacónico apretón de manos. La firma del acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas "celebrada", ayer, en el Ministerio de Transición Ecológica, careció de cualquier tipo de brillo e incluso de buenas caras de los presentes. La escenografía elegida tampoco acompañó: una sala de aspecto tanatorial y una pléyade de negociadores con caras tristes y un montón de técnicos que certificaron lo que parece la muerte del sector del carbón.

El acuerdo, que contó con la presencia de las ministras de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y de Trabajo, Magdalena Valerio, fue rubricado por el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal, en nombre del Estado, las centrales sindicales UGT, CC OO y USO, y Carbunión, en representación de las empresas del sector.

El acuerdo, vigente desde 2019 a 2027, contempla prejubilaciones, bajas incentivadas y fondos para la reactivación de las comarcas mineras.

La titular de Transición Ecológica dio las gracias a los negociadores del acuerdo y calificó el acto de ayer como "el momento más emocionante desde que soy ministra. Es muy difícil hacer lo que hemos hecho, aunque lo que nos queda por delante no va a ser nada sencillo". Para Ribera, el acuerdo es "una cuestión de justicia, equidad y reconocimiento que estaban abandonadas y que merecían atención y compromiso por parte de las instituciones". Ribera elogió la labor histórica del sector carbonífero "que representa alguno de los valores que han aquilatado nuestra sociedad desde el punto de vista de la solidaridad o la conquista de los derechos sociales y también porque ha permitido a todo el mundo disponer de energía. La actitud de las instituciones ha sido muchas veces de olvido. Era una injusticia profundísima e intolerable dejar a este sector sin ayuda".

La ministra de Transición Ecológica afirmó que "vivimos una época de cambios profundos que no se pueden hacer la margen de la realidad de las personas, que deben estar en el centro de las decisiones. El presidente tenía esto muy claro desde el primer día". Ribera eludió la responsabilidad del gobierno actual a la hora de decidir la condena de la actividad del sector: "La situación era conocida desde el año 2010. Aquella decisión que nos precedía y nosotros no la impusimos. El cierre de la minería del carbón en España estaba firmado desde 2013".

La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, señaló por su parte que "ahora hay que estar pendientes de cómo desarrollamos este marco. Lo de hoy es una respuesta coordinada a un problema de extrema urgencia. Había que buscar un mínimo común denominador y se ha conseguido. Muchas empresas tendrán que cerrar a fin de año por exigencias comunitarias y por eso los dos ministerios hemos trabajado de manera conjunta para dar la mejor respuesta posible. No ha y que dejar a nadie atrás y debemos garantizar la justicia social". Valerio concluyó su intervención apuntando que "el diálogo social funciona aunque al cien por cien no le guste a nadie. Lo peor era no sentarse a dialogar. La firma de hoy era sólo el principio del trabajo. A partir de ahora tenemos que esforzarnos aún más en sacarlo adelante".

UGT-FICA calificó, al igual que CC OO y USO -firmaron el acuerdo los secretarios generales de las respectivas federaciones Pedro Hojas, Santiago Martín y Pedro Ayllón- el acuerdo de "razonable" porque permite "una cobertura para la mayoría de trabajadores del sector" y "posibilita además que las empresas rentables puedan continuar, devolviendo las ayudas como marca la decisión de la UE-787, con la potenciación del carbón en el mix energético".

En cualquier caso, las tres centrales afirmaron que se iban a mantener "vigilantes" sobre el desarrollo de acuerdo. Por su parte, el presidente de Carbunión, Pedro Iglesias, dejó claro que "estamos aquí porque creemos en el sector del carbón y que firmamos pese a que el acuerdo no recoge nuestros planteamientos de futuro porque seguimos defendiendo la continuidad del sector y porque tenemos la promesa del secretario de estado de Energía de trabajar porque el sector continúe y se siga extrayendo carbón mientras haya capacidad en las centrales térmicas. Como empresarios no aceptamos el fin del sector porque es un sector que creó riqueza, crea riqueza y aprovecha nuestro único combustible fósil".

Mientras tanto, a la puerta del Ministerio, un centenar de mineros, muchos de ellos procedentes de subcontratas, mostraban su disconformidad con la firma. Así, uno de ellos, Marcelino Menéndez, trabajador de una contrata de Uminsa en Tineo, comentaba que "esto es un plan de cierre. No hay visos de futuro. ¿Dónde trabajaremos a partir del día 1 de enero? No podemos volver al siglo XIX. Trabajamos por un sueldo ridículo. Si tengo que seguir en estas condiciones, no sigo. Hay días que piensas en colgarte de un pino".