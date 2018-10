Dos hombres intentan secuestrar a unos niños en Felechosa ofreciéndoles golosinas

-¿Sabéis dónde está El Pino? Es que hubo un accidente de un camión y está todo lleno de golosinas.

Esta es la frase que le dijeron dos hombres que iban en furgoneta a un grupo de seis niños -de entre ocho y nueve años- que estaban jugando en la calle de Felechosa (Aller). Y son las palabras que han abierto una investigación por un presunto intento de secuestro. Los hechos ocurrieron el miércoles, en torno a las cinco de la tarde. Los pequeños contaron lo ocurrido en casa y las familias avisaron a la Guardia Civil. Los agentes se trasladaron al lugar y recabaron los testimonios de los chavales. También han pedido al colegio de la localidad que "extreme la vigilancia". La misma medida propuso el alcalde, David Moreno, para todas las familias del concejo. "Ya no podemos estar tranquilos en ninguna parte", clamaron los vecinos.

Parecía una tarde cualquiera en Felechosa. Los deberes ya terminados, los playeros puestos para ir a jugar: "Los nenos salen siempre solos, aquí nunca creímos que tuvieran peligro. ¿Quién lo va a pensar?", se preguntaba ayer Lourdes Porta, la única adulta que vio la furgoneta. Los chavales estaban jugando en la calle cuando el vehículo se detuvo a unos metros de ellos (en un cruce próximo al clausurado Banco Herrero). "Vi que corrían hacia allí y que la furgoneta marchaba, pero no me pareció nada extraño que les preguntaran por una dirección o por algo", explicó la mujer.

Pero la interacción sí fue "sospechosa", según fuentes de la investigación. El relato de los hechos continúa con lo que le contó uno de los niños a su padre a la vuelta a casa: "Papa, pararon dos señores que decían que son de Puebla de Lillo, en una furgoneta, y preguntaron dónde está El Pino. Dijeron que si íbamos que había golosinas, que había volcado un camión lleno. Algunos vinimos para casa, pero (nombró a otros dos niños) fueron hasta allí".

La familia del pequeño no perdió ni un minuto. Fueron a por los niños, que ya habían dado la vuelta en el colegio de Felechosa (a unos metros de distancia de El Pino) y llamaron a la Guardia Civil. Los padres de los pequeños, que prefieren permanecer en el anonimato, agradecen la rápida respuesta de los agentes del concejo: "No tardaron ni media hora en presentarse aquí e iniciar la investigación", aseguraron.

Todos los niños han acudido ya a prestar declaración. Y sus versiones coinciden. Del relato se desprende que la furgoneta es de color azul claro y mate. Que en el interior viajaban dos hombres "mayores", con edades entre los 40 y los 50 años. Es un vehículo antiguo.

La noticia corrió por las redes sociales. Y en Felechosa no había otra cosa de qué hablar. "Yo acabo de enterarme, me parece alucinante", aseguró Juan Carlos Fernández. Está sentado en el parque con Manuel Fernández. Ese parque de Felechosa en el que, por primera vez en mucho tiempo, ayer no hubo niños jugando.