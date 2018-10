La Transición fue un éxito para la democracia, afirman cuatro de sus protagonistas

Continuando con el programa de actividades organizadas por la asociación "Amigos de Mieres", en el cincuenta aniversario de su fundación, la Casa de Cultura acogió el debate "La transición democrática en Asturias", un acto que contó con la colaboración del Ayuntamiento mierense y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, y que fue moderado por la periodista Sofía Gutiérrez.

El catedrático de Filosofía y articulista Manuel Fernández de la Cera, consejero en el gobierno del socialista Pedro de Silva, fijó como fecha clave el año 1982, con ocasión del fin de los gobiernos de concentración, la formación del primer Ejecutivo autonómico y el acalorado debate sobre la conveniencia de pactos entre los partidos de izquierda. "A pesar de las órdenes en contra de Felipe González, finalmente hubo gobierno en coalición con el PCE que, en las siguientes elecciones condujo a la mayoría absoluta socialista", rememoró el De la Cera. "Los españoles fuimos y somos un desastre en la defensa de lo público", lamentó, para quien la Transición tuvo más aspectos positivos que negativos, si bien "hay desastres que no se corrigieron, como el peso de la Iglesia, la endogamia y el nepotismo en la universidad y la memoria", dijo. "Un pueblo ha de mirar hacia adelante, pero debe tener memoria de todos", añadió de la Cera, que observa actualmente una pérdida de valores y una baja calidad democrática a causa de la corrupción.

Ganas e ilusión

A continuación intervino el ex diputado y senador Isidro Fernández Rozada, llegado a la política desde la docencia y que alcanzó la presidencia del PP asturiano. El veterano político se mostró decepcionado de la política. "En mi tiempo trabajábamos con ganas e ilusión, con la convicción de ayudar", dijo Rozada, que advierte del peligro de que "por rencillas, hoy no se logre la colaboración política entre distintas formaciones por el bien de Asturias". "El desarrollo de la Transición no fue perfecto, pero se hizo lo mejor posible dadas las circunstancias y los distintos partidos estábamos unidos por el interés en la transformación hacia la democracia", remarcó Fernández Rozada, preocupado por las maniobras de los grupos minoritarios para reformar la Constitución. "Dejar a la siguiente generación peores condiciones que las nuestras sería un gran fracaso", concluyó.

Por su parte, el exsacerdote Manuel García Fonseca, "El Polesu", sociólogo, profesor y exdiputado del PCE e IU, se manifestó en desacuerdo con la actual corriente de izquierdas que atribuye a la Transición los males del presente. "Dada la correlación de fuerzas y la situación de aquel momento, con la determinación de evitar una nueva confrontación, se logró en España un sistema democrático 'no perfecto' pero homologable con el resto de Europa", aseveró García Fonseca. "Negar que España ha avanzado desde entonces es un error y culpar de la actual falta de democracia a la Transición es no hacer justicia a la gente que arriesgó mucho, incluso la vida, por ello", declaró "El Polesu", partidario de la reforma de la Constitución de un modo hablado y debatido.

Oposición

El abogado y escritor Miguel Rodríguez Muñoz, que fue concejal mierense por el MCA, rememoró el ambiente de agitación social y movilización laboral vivido en Asturias, con el trasfondo de la crisis del sector industrial. "Nada empujaba para que el régimen sobreviviera", destacó el ex concejal, que realizó una prolija descripción del desarrollo de la Transición en sus distintas fases. "Pienso que la oposición podría haber plantado más cara; se entregó demasiado pronto", añadió Rodríguez Muñoz, que destaca los 'peros' de la Constitución en la falta de consulta sobre monarquía o república, el sistema electoral que favorece a las formaciones mayoritarias, la timidez a la hora de abordar los conflictos nacionalistas y la propia dificultad de reforma de la Carta Magna. "Lo que no se consiguió entonces pudo haberse logrado con las mayorías absolutas del PSOE; fue una gran oportunidad perdida", lamentó el abogado, partidario de la reforma constitucional "para resolver el galimatías de competencias". "Los individuos somos iguales; los territorios sí son distintos", puntualizó. "Ya está bien de decir que 'no hay que abrir el melón': la Constitución, como el melón, si no se abre, se pudre", finalizó Rodríguez Muñoz.