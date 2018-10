Velasco: "Las mujeres asesinas matan por emociones y por dinero"

Punto final de la primera edición del ciclo "Mieres crimen", organizado por el Ayuntamiento de Mieres y coordinado por Carlos Barrio, con la conferencia titulada "Asesinas entre nosotros", impartida por la abogada penalista y criminóloga Paz Velasco de la Fuente. El acto contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. Velasco (Valladolid, 1968) es autora de la obra "Criminal-mente. La criminología como ciencia", una incursión en el mundo del estudio del crimen, la ciencia forense y la psicología criminal. En esta ocasión, la ponente, embarcada desde hace tres años en la investigación de la criminalidad femenina, introdujo a la audiencia en las motivaciones, modus operandi y tipología de las víctimas de las asesinas. "Las mujeres matan menos que los hombres, pero también llevan haciéndolo desde el principio de la historia", afirmó Paz Velasco, que fue estableciendo las diferencias entre unas y otros en cuanto a la conducta criminal. "Las mujeres asesinas se mueven principalmente por el lucro, por la obtención de un beneficio", expuso la autora, añadiendo que "planifican más sus crímenes, sin prisa, buscando impunidad, pasar desapercibidas y con un sentimiento de legitimidad y justificación de sus actos". Velasco señaló que el estudio de la criminalidad femenina es relativamente reciente pues la sociedad ha tenido un concepto inofensivo de la mujer. "Además, el modo de matar de las mujeres, donde destaca el envenenamiento, ha llevado a considerar muertes por 'causas naturales' lo que fueron asesinatos no descubiertos por las limitaciones científicas". "Está acreditado que las asesinas en serie tienen más 'éxito' que los hombres, pues se tarda mucho más tiempo en descubrir sus crímenes y capturarlas", señaló la penalista, que repasó los casos más impactantes a lo largo de la historia. "En las mujeres criminales se da un plus de emocionalidad, una carga de odio, ira, celos y envidia, que no es tan habitual en la motivación masculina", añadió. "El hombre mata por poder, sadismo o impulsos sexuales; la mujer, por dinero y emociones", diferenció Velasco.

Asimismo, se hizo la distinción en los medios utilizados, donde predomina el veneno en las féminas mientras que los hombres recurren a medios más directos y violentos, como las armas blancas. "El veneno es el arma más perfecta", incidió la criminóloga, que detalló los ejemplos históricos más destacados de mujeres que llegaron a asesinar por envenenamiento a más de 600 personas. Así, en la antigua Roma el envenenamiento por encargo llegó a ser un negocio próspero, durante el Renacimiento se estableció competencia por el mejor veneno y en la Francia de Luis XIV hubo que crear el Tribunal de venenos, habida cuenta de la gran cantidad de nobles asesinados por este sistema. Paz Velasco hizo referencia a las "viudas negras", asesinas dentro de su entorno, los "ángeles de la muerte", mujeres que se consideran con el poder de decidir quién vive y quién muere, las niñas asesinas, las inductoras, las asesinas en pareja y en grupo, las visionarias, las predadoras sexuales y las "filicidas", o asesinas de sus propios hijos. "Es un dato polémico, pero la OMS señala que el 70% de los niños asesinados lo fueron a manos de sus madres", manifestó la ponente, que recalcó que "la criminalidad femenina es un fenómeno globalizado, como lo es la masculina". "La maldad es un rasgo humano y el asesinato es una conducta propia de hombres y mujeres".