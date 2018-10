Sólo el 56% de los mayores se vacuna contra la gripe, pese a su alta mortalidad

En lo que va de año 39 mujeres han sido asesinadas a manos de su pareja. Los estragos de la violencia de género han sensibilizado a la sociedad, forzando a las administraciones a adoptar costosas medidas para atajar un grave problema que parece inmune a los antídotos con los que se intenta combatir. Por el contrario, el Estado del Bienestar sí ofrece una cobertura funcional y efectiva contra otra "plaga" que, en su caso, causó sólo en Asturias el año pasado 59 muertes directas y estuvo relacionada en el ámbito nacional con 2.000. La campaña de vacunación recientemente activada en Asturias ofrece una protección probadamente eficiente contra el avance de la gripe. Sin embargo, en la comarca del Caudal poco más de la mitad de los mayores de 65 años, concretamente el 56 por ciento, acuden a los centros sanitarios a vacunarse.

María Fernández Prada es especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública y está al frente de ese servicio en el Hospital Vital Álvarez Buylla de Mieres. "Los accidentes de tráfico causaron el año pasado 1.830 muertes en España y los fallecimientos confirmados por gripe superan los dos mil. Sin embargo, el 88 por ciento de los usuarios de vehículos usan el cinturón de seguridad mientras que son muchos menos lo que teniendo factores de riesgo optan por vacunarse contra la gripe". A María Fernández le brota una cadencia marcadamente docente a la hora de explicar las bondades de la vacunación: "Cuando hablamos del impacto que tiene la gripe la población tiende a minimizar el problema, incluso lo banaliza, algo que no sucede por ejemplo con las campañas que buscan atajar los accidentes de tráfico o la violencia de género. Casi sesenta muertes confirmadas la campaña anterior en Asturias son una cifra muy elevada, pero son muchas más las que se contabilizan a través de descompensaciones de otras patologías. Sin embargo, la población no percibe que la gripe sea un problema de Salud Pública tan relevante como otros que causan mucha mayor impresión en la opinión pública", señala la facultativa.

La campaña de vacunación está dirigida especialmente a mayores de 65 años, enfermos crónicos, embarazadas y personal sanitario. Por eso, este año el Principado ha puesto a disposición de la población mayor de 65 años un total de 158.000 dosis, con un coste cada una de ellas de 4,5 euros. Pese al esfuerzo de la Administración, casi la mitad de los beneficiarios de Mieres, Aller y Lena optan por no acudir a sus centros de salud para ser vacunados y eso que la efectividad oscila por lo general entre el 80 y el 40 por ciento según el tipo de paciente: "Vacunándonos no sólo ahorramos muertes, sino también hospitalizaciones, costes de tratamientos, efectos adversos y bajas laborales", subraya María Fernández. Reconoce que se percibe un cierto rechazo a la vacunación en la edad madura: "En España las coberturas infantiles son muy elevadas, incluso en algunos casos por encima del 98 por ciento, y los frentes antivacunas hacen mucho ruido, pero en realidad son muy pocos. Y es que a nivel mundial las vacunas evitan tres millones de muertes cada año. Las vacunas no son sólo cosas de niños". Los adultos, en este caso, parecen haber asumido, paradójicamente, una postura algo "infantil" a la hora de prevenir la gripe. Aquí entran en juego falsos mitos: "Uno común es el de que la vacuna de la gripe produce gripe, lo cual es científicamente imposible porque es una vacuna inactivada, el virus no está vivo. Lo que pasa es que en el período de vacunaciones, previo a la llegada de la gripe, circulan rinovirus o adenovirus que producen catarros con síntomas parecidos", explica Fernández. Y añade: "Un resfriado no es una gripe. Una gripe es lo que te deja 5 días en la cama y puede descompensarte la diabetes o incluso puede desencadenar en una persona sana una patología cardiaca como, por ejemplo, una fibrilación auricular; quizá la persona no se muera y se cure de la gripe, pero lo más probable es que se quede con la cardiopatía para toda la vida".