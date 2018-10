El exalcalde de Riosa niega el gasto de fondos en suelo contaminado de Texeo

El exalcalde de Riosa, José Antonio Muñiz , desmintió ayer que se hayan invertido fondos mineros en terrenos contaminados de las clausuradas minas de Texeo. El dirigente socialista negó tajantemente las acusaciones de su sucesora en el cargo, Ana Díaz, quien ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Asturias. "La actuación que en su momento se realizó se centró en salvaguardar los inmuebles de una explotación minera emblemática. Se restauraron los edificios y la chimenea para evitar su derrumbe, pero no se intervino en la zona potencialmente contaminada", subrayó ayer Muñiz.

Se trata de una presunta irregularidad que, según el gobierno actual, "ocultaron" los anteriores dirigentes locales socialistas. El exalcalde está muy molesto con la denuncia de la actual regidora: "Se evitó el deterioro de unas minas abandonadas hacía medio siglo. El proyecto fue abordado y desarrollado por el Principado cumpliendo todas las normativas ambientales. La posible zona contaminada se concentra en los terrenos de la escombrera, donde no se hizo nada", remarca Muñiz.

Ana Díaz formaba parte de la oposición cuando el gobierno local presuntamente supo el estado de los terrenos. Sostiene que "nos sentimos totalmente engañados porque en ningún momento se nos hizo llegar esta información al resto de concejales". El actual gobierno local dice haberse enterado de todo por casualidad: "Estábamos haciendo un estudio de medio ambiente cuando descubrimos unos documentos en los que aparecía bien clara esta situación", aseguró Díaz. "Una vez que el Ayuntamiento tiene conocimiento de la situación de dichos suelos no se deberían llevar a cabo actuaciones sobre los terrenos", añadió.

José Antonio Muñiz puntualiza que durante su etapa en la Alcaldía no manejó informes concluyentes sobre el estado de contaminación de los suelos. No obstante, puntualiza que estos suelos están fuera del marco de las obras realizadas en su momento. Se mostró muy quejoso con la actual regidora: " Los actuales gestores están alterando la convivencia del municipio y generando crispación. No actúan con sentido común". El que fuera regidor durante casi un cuarto de siglo, defiende la herencia que dejó: "IU recibió un Ayuntamiento sin deudas. En su momento nos preocupamos de salvaguardar el legado industrial y ahora nos encontramos con este sinsentido".