La Junta exige a Carcedo la apertura "inmediata" del centro de discapacitados

La Junta General exige a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, la "inmediata puesta en marcha" del centro de referencia estatal para personas con discapacidades neurológicas de Barros. Todos los grupos con representación en el parlamento regional apoyaron la iniciativa presentada por el PSOE, en el debate de orientación política, que reclamó al Gobierno central que dedique las "inversiones necesarias" para que el equipamiento abra sus puertas. El PP presentó otra propuesta de resolución, que concitó también el apoyo unánime de los partidos. Exigían al Ejecutivo de Pedro Sánchez la puesta en servicio ya del centro de discapacitados de Barros.

La iniciativa del PSOE incluye varias reclamaciones dirigidas a la ministra asturiana. Una de ellas es que "garantice el modelo de gestión pública estatal con el que se definió desde su creación" el equipamiento. Exige además al Imserso que "establezca el convenio de colaboración con el Principado donde se concrete la cooperación recíproca para el desarrollo de actuaciones y programas de buenas prácticas a desarrollar en un centro de referencia estatal".

Otro de los acuerdos adoptados, incluidos en la propuesta presentada por los socialistas, pide que se "dote del equipamiento adecuado que garantice la óptima puesta en marcha para el buen funcionamiento en la atención especializada a las personas con discapacidades ocasionadas por trastornos neurológicos". La Junta General ya había reclamado en anteriores ocasiones al Gobierno central que abra el centro de discapacitados de Langreo aunque es la primera vez que se dirige al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en el que la asturiana María Luisa Carcedo se sitúa al frente del ministerio de Sanidad.

La titular del departamento señaló días atrás en la Comisión de Sanidad del Senado que el centro de discapacitados está en una "situación muy difícil" y que "no se ha avanzado nada" desde el anterior gobierno socialista. "Vamos a ponerlo en marcha, estamos explorando posibilidades y maneras", señaló Carcedo, que subrayó que desde 2011, cuando estaba al frente del Ministerio de Sanidad Leire Pajín "no se avanzó nada". De los trámites que quedaban por realizar entonces, el Ejecutivo del PP sólo había aprobado la orden ministerial en abril de este año de creación del centro de discapacitados y "se solicitaron las licencias". Pero, añadió, no se ocupó de la dotación de personal ni del utillaje necesario. El PP respondió que decir que no se ha avanzado nada es "el colmo de la hipocresía".