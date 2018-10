Políticos y sindicalistas coinciden en que el nuevo plan "no es el fin del carbón"

La firma del acuerdo marco para la transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas de la semana pasada fue tachado por algunos como el acuerdo del fin del carbón, aunque otros consideran que "no es el final de nada, sino el inicio de un desarrollo". Estas eran las palabras del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi, que participó en la mesa redonda titulada "Carbón, transición energética y empleo", organizada por la asociación "Amigos de Mieres". Junto a Alperi también se sentaron en la mesa el secretario general de CC OO de Industria en Asturias, Damián Manzano; la alcaldesa de Riosa, Ana Díaz; y el consejero de Industria, Isaac Pola. Al igual que el responsable del SOMA, todos los ponentes mostraron un discurso contrario al cierre de la minería del carbón y, sobre todo, esperanzador.

"El nuevo acuerdo pretendía cerrar la minería el 31 de diciembre de este año, según decían algunos, pero la primera pata del plan minero es no condicionar a las empresas que quieran continuar extrayendo carbón", destacó Alperi. Es más, apuntó que "claro que las habrá, aunque lamentablemente no será en Asturias". Al respecto, hizo alusión a la grave situación de las minas del Suroccidente asturiano, "que tienen difícil continuar". En cuanto a la inversión propuesta para reactivación, de unos 250 millones, "esperamos que ahora sí se pueda hacer una buena reactivación y generemos empleo".

Damián Manzano, por su parte, quiso matizar que "cuando se habla de descarbonización, no es sólo eliminar el carbón, son más cosas como las emisiones en transporte o en el ámbito doméstico". También apuntó que "las actividad vinculadas al territorio como la minería no siempre son reemplazables con actividad alternativa". Por ello, el responsable del sindicato señaló que "las comarcas mineras siguen teniendo capacidad de tener una actividad económica vinculada a la extracción, no tienen que renunciar a este derecho". Asimismo, aludió a otras iniciativas con potencial, "como la geotermia". Terminó su turno el sindicalista señalando que "no me atrevo a decir ahora que sea la última oportunidad que tengamos, pero muy pocas nos van a quedar".

La alcaldesa de Riosa aseguró, en representación de los regidores mineros, "que lo tenemos muy claro, esto no puede ser un adiós al carbón". Ana Díaz manifestó su esperanza de que el acuerdo firmado hace una semana "sea bueno para las comarcas mineras y que se cumplan porque necesitamos fondos para realzar nuestras comarcas". El último en intervenir ayer fue el consejero de Industria, quien reflejó el discurso oficial del Principado respecto al sector de la minería de carbón. "Nosotros defendemos la continuidad de las unidades de explotación que puedan seguir trabajando después de diciembre de este año, y por eso hemos hechos gestiones con el Gobierno central y la UE para flexibilizar la devolución de las ayudas", destacó Pola. En cuanto al nuevo plan, el Consejero señaló que ayer hubo una reunión en Madrid, al igual que la que tuvieron los alcaldes, "donde hemos dado un paso relevante a la hora de recuperar los fondos del plan anterior, y también hemos pedido una prórroga".