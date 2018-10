Los trabajadores inician protestas para mantener la térmica de Lada hasta 2030

El SOMA-FITAG-UGT tratará de forzar una reunión con la ministra para la transición energética, Teresa Ribera, para que les explique qué centrales térmicas van a cerrar antes de 2020, cómo se van a suplir y las consecuencias que acarrearán estos cierres. Así lo aseguró ayer José Manuel Vallina, delegado del sindicato en la planta que Iberdrola tiene en Lada, tras la concentración que organizaron ayer a las puertas de la térmica y en la que participaron la mayoría de los trabajadores. Va a cumplirse un año desde que Iberdrola anunció que quería cerrar la planta de Lada, pero de momento no hay ninguna autorización por parte del Gobierno, así que el sindicato pretende saber de primera mano los planes del Ejecutivo.

No será la única medida propuesta, el SOMA también ha trasladado una petición formal al Ayuntamiento de Langreo para que soliciten una reunión con el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, en la que estén presentes tanto los grupos municipales como los sindicatos. "Queremos contarle nuestra situación, que se responsabilice con el territorio y traiga alternativas", señaló Vallina. Aún así, el sindicato mantiene su intención de que la planta siga funcionando, al menos, hasta 2030. "Se hicieron reformas medioambientales para cumplir con la normativa europea sobre emisiones, así que por mucho que el presidente de Iberdrola diga que cierra la planta porque no cumple con las normas, eso es incierto", subrayó el sindicalista. Para Vallina, "la planta tiene que cerrar cuando tenga que cerrar, se invirtió mucho dinero en esta térmica para que pueda mantenerse hasta 2030". Y no sólo eso, "tienen que dar alternativas de empleo, no sólo a la plantilla propia, sino también a las contratas".

En cuanto a la reunión con la ministra, el sindicato pretende conocer "qué centrales de carbón van a cerrar de aquí a 2020 y en qué fechas, además de que nos explique cómo va a suplir esta generación, que imaginamos que nos dirá con gas, y las consecuencias, que serán la subida del precio de la electricidad". Estas consecuencias, como apuntó Vallina, pueden ser "terribles" para la economía, no sólo la asturiana, sino la del resto del país. De este modo, hizo referencia a lo ocurrido con el cierre de Alcoa en Asturias y Galicia. "Queremos solidarizarnos con los compañeros de Alcoa, pero no va a ser la única empresa que pase por dificultades derivadas de la actual situación del sistema eléctrico", apuntó.

Además de los trabajadores, a la concentración también acudieron para apoyar la reivindicación, entre otros, el alcalde de Caso, Miguel Fernández; el secretario general del PSOE de Langreo, Toni Ríos, y Carmen Arbesú, candidata a la Alcaldía.