La Sindicatura de Cuentas suspende a Lena en el control interno de fiscalización de 2016

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias ha emitido un informe definitivo de fiscalización sobre el control interno de los ayuntamientos de Laviana y Lena para el año 2016. En el documento se da cuenta del cumplimiento desfavorable por parte del Ayuntamiento lenense, mientras que el lavianés lo cumple, aunque con salvedades. Ambos consistorios, como señala el informe, no llevaron a cabo actuaciones de control financiero ni de control de eficacia". Lena, además, "tenía establecida la fiscalización previa limitada sin que se efectuara control posterior alguno, lo que es indispensable para evitar que la fiscalizaciones sea parcial e incompleta".

La Sindicatura de Cuentas señala, excepto por los incumplimientos descritos, que "las actividades, operaciones presupuestarias, financieras y la información reflejada en lo referente al control interno del Ayuntamiento de Laviana resultan conformes, en todos los aspectos significativos, con la normativa aplicable a la gestión de los fondos públicos". En el caso de Lena, "no resultan conformes".

En ambos casos, la Sindicatura aconseja dotar de los medios económicos y humanos al área de intervención de los ayuntamientos para obtener un control real y efectivo, dadas las amplias competencias que tienen atribuidas. Asimismo, aseguran que sería conveniente que Intervención dejara constancia en el expediente de la fiscalización realizada y su sentido. Por último, estima que los ayuntamientos deberían fijar los objetivos perseguidos con la prestación de los servicios de forma cuantificable como un primer paso imprescindible para poder implantar un control de eficacia.

Entre las incidencias detectadas en la fiscalización, el Ayuntamiento de Lena no emitió informe de intervención sobre los ajustes en los créditos iniciales del presupuesto prorrogad, mientras que Laviana sí lo emitió. También da cuenta de que Lena "tiene implantada la fiscalización previa limitada desde 2012. Sin embargo, la fiscalización posterior no se lleva a cabo". También da cuenta de que ninguno tenia en 2016 un plan de ordenación de recursos humanos y, aunque Laviana sí tenía una relación de puestos de trabajo, "no constaban los cuerpos o escalas a los que están adscritos los puestos". Por último, destacan que tanto Lena como Laviana disponían de un registro de bienes que estaba sin actualizar.