Ciudadanos asegura que la revisión del IBI en Langreo subirá su coste

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Langreo acusó ayer al gobierno de Langreo "de decir verdades a medias" en el relación con el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

"El gobierno ha asegurado que no habrá subida impositiva para 2019, una afirmación falaz, puesto que la recaudación por IBI urbano será un 2,05 superior", señaló Nerea Forcelledo, concejal de la formación naranja. En su opinión, "se han retorcido las cifras, y se han dado datos a medias".

Asimismo, destacó que "se rebaja el tipo para el IBI urbano, pero" a pesar de ello "no se absorbe totalmente la revalorización catastral". De este modo, la consecuencia, según Forcelledo, "es que se va a recaudar más por este impuesto, es decir, habrá una subida". La concejala de Ciudadanos en Langreo puso un ejemplo ilustrativo al señalar que "si mi casa vale 1.000 y me cobras un dos por ciento, voy a pagar 20; pero si el catastro pasa a valorar mi casa en 1.500, aunque me cobres un 1,8 por ciento, voy a pagar 27", continuó. "Desde Ciudadanos hemos propuesto una bajada del IBI de tipo general al 0,74 por ciento, además de abogar por la supresión del IBI por usos; No llegaría a ser tampoco la situación idónea a nuestro juicio, pero sería más beneficiosa que la actual", matizó.

"Negarse argumentando que con nuestra propuesta se pondrían en peligro los servicios públicos no tiene sustento alguno", destacó la concejala, señalando que en municipios como Gijón o Siero, "el tipo está en el 0,45 y 0,54 respectivamente, lo cual pone de manifiesto que es posible conjugar una recaudación menos agresiva y prestación de servicios". Una senda "hacía la que debería dirigirse Langreo", finalizó.