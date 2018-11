El "Samaín" marca el paso en Langreo

Era la primera vez que el distrito langreano de La Felguera celebraba un desfile de "Samaín" y fue un éxito. Unas doscientas personas participaron ayer en el recorrido y en la posterior fiesta organizada por la asociación de festejos del parque Pinín en colaboración con el centro multiaventura de La Felguera. Niños, adultos, grupos y familias se dieron cita en la plaza de abastos, lugar donde comenzó el desfile.

Entre los disfraces había de todo. Brujas, una novia cadáver, zombis y los protagonistas de películas de terror y fantasía como "El resplandor", "IT", "Pesadilla en Elm Street", "El exorcista" o "Eduardo Manostijeras". Otro de los conjuntos que también triunfó ayer en La Felguera fue el del Día de Muertos mexicano, con grandes grupos de la misma temática. Eso sí, todo el mundo estaba muy metido en su papel porque el jurado, como ya había avisado la organización, evaluaría no sólo el disfraz sino también cómo lo llevaban durante el desfile. Por eso no era raro que, tras cruzarse con las niñas de "El resplandor", éstas susurrasen frases inquietantes soltando una tétrica risilla.

Pero lo importante era la diversión como confirmaban Miguel Mateos y Diana Quintanilla, que habían acudido junto con sus hijos pequeños al desfile. "Aprovechamos cualquier ocasión para disfrazarles: por ellos, se pasarían todo el día disfrazados", apuntaba Mateos. Quintanilla aseguraba que, además, "así tenemos dos oportunidades para disfrazarnos".