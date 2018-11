Laura Fjäder: "Hay que visibilizar y reivindicar la figura de la mujer que hace arte y cultura"

La autora asturiana Laura Fjäder (El Entrego, 1973) fue la protagonista del acto organizado por la Asociación Bicentenario de San Martín del Rey Aurelio con motivo de la presentación de su último libro, que lleva por título "Nudo de Venas". El evento tuvo lugar en la Casa de Cultura de El Entrego y contó con la colaboración del Ayuntamiento de San Martín del Rey Aurelio y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Laura Fjäder colabora con diferentes publicaciones y espacios de radio. Desde el año 2001 participa en espacios y propuestas de creación multidisciplinar que aúnan modalidades como literatura, artes visuales y expresión corporal. Y también ha ejercido como coordinadora del Aula Abierta de Poesía Xixón, organizando la cita de poética feminista anual Lóbulo y Sentido.

José Ramón Martín Ardines, presidente de la asociación organizadora, explicó al inicio del acto que la escritora desarrolla el proyecto Musas Disidentes, una experiencia que, según aseveró, "busca generar discursos artísticos no normativos desde la poética y el feminismo". Ardines subrayó que, igualmente, "ha participado en numerosas publicaciones culturales y varios libros colectivos y desde mayo de 2017 gestiona la iniciativa cultural feminista "Sola en la sala" junto a la editora Silvia Cosio." Del mismo modo, dejó patente su gratitud a la concejala de Cultura del Ayuntamiento de San Martín, María Alonso, que, según destacó "apoya sin fisuras la celebración de estos actos y refuerza ese apoyo con su presencia en todos y cada uno de los que celebramos"

"En la Antigua Grecia se registraba el tabú de la voz femenina que se atrevía a invadir el espacio público, más allá de los lugares donde tenía permitido alzarse, que eran únicamente su casa y poco más, y eso hacía que esa voz se volviese realmente incómoda". Así lo expresó el escritor Alejandro Basteiro, que ejerció como maestro de ceremonias del acto de presentación.

Basteiro aseguró que "Laura no es solo poeta y de hecho, no se puede entender su obra obviando su faceta de articulista, como tampoco puede dejarse de lado que su idea de la mujer no se circunscribe a un catálogo cerrado sino que constantemente deja abierta la puerta a una feminidad que presenta muchas caras". El escritor aseguró que la voz de Laura es y funciona como el vehículo de su experiencia y definió sus poemas como "verdaderos retratos carnales, casi anatómicos, que hablan de piel, de manos, de heridas y memorias históricas y familiares".

Obra

"Nudo de Venas" es el segundo poemario que la escritora publica en solitario con la editorial asturiana Suburbia Ediciones (el primero llevaba por título "Will Scarlet no era Dios") y ha sido prologado por la psicóloga Emma González. Según su autora, "es necesario visibilizar y reivindicar la figura de las mujeres que hacen arte y cultura y para mí es vital tener presentes a las mujeres creadoras y hablar de cosas que se hacen incómodas, como la maternidad cuestionada o las diferentes formas de vivir el hecho de ser madre". Fjäder defendió la necesidad de que el feminismo sea molesto, invitó a la transgresión y defendió que "es hora de poner por encima de todo la emocionalidad de las mujeres que se enfrentan y se apartan de lo que la sociedad ha establecido como bueno, necesario y obligatorio sin que por ello se nos dibuje como las mujeres malvadas que hacían fracasar a los héroes".