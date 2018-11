La Audiencia absuelve a la acusada de maltratar a un perro en Riaño

La Audiencia Provincial de Oviedo ha absuelto a una mujer como presunta autor de un delito maltrato animal. La mujer había sido condenada en primera instancia por el Juzgado de lo Penal de Langreo al pago de una multa de 360 euros. En el origen del caso estaban la lesiones sufridas por un perro propiedad de una vecina de Riaño, que obligaron a sacrificar al animal. La Audiencia admitió el recurso presentado por la denunciada -que trabajaba como cuidadora en la casa de la dueña del animal- al entender que no queda acreditado que fuera la causante de las lesiones del animal. La acusación particular baraja recurrir el fallo.

La Fiscalía del Principado de Asturias había solicitado el pasado mes de mayo, cuando se celebró el juicio, seis meses de cárcel para la cuidadora del perro que tuvo que ser sacrificado por su mal estado físico "debido a su situación de abandono por falta de atención". Según expuso entonces el ministerio fiscal, la acusada trabajaba como cuidadora en el domicilio de una vecina de la localidad de Riaño, que era propietaria de un perro llamado "Dandi", que tuvo que ser sacrificado el 5 de julio de 2016 ante el mal estado físico que presentaba, "con evidente estado de deshidratación, varias heridas infectadas de distinta evolución, ojo izquierdo supurando y lleno de costra, y caminado con dificultad tras haber perdido abundante masa muscular, todo ello ante la ausencia de los cuidados necesarios por parte de la acusada". La propietaria del animal renunció a cualquier indemnización que pudiera corresponderle.

La Fiscalía consideró los hechos constitutivos de un delito de maltrato animal del artículo 337.1 y 3 del Código Penal y solicitó que se condenase a la acusada a seis meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales durante dos años.

El juzgado de lo Penal condenó a la mujer al pago de una multa de 360 euros y al abono de 220 euros al hombre que se personó como acusación particular, en concepto de compensación pos los gastos ocasionados por la incineración del animal. No obstante, la Audiencia ha revocado el fallo dictando la libre absolución de la mujer. La resolución entiende que no hay "prueba alguna" de que fuera la mujer la que ocasionó las heridas al can.