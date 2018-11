Las bases apoyan de forma unánime unirse bajo una lista municipal común

Unidas por Langreo / Uníes por Langreo será la denominación de la lista de confluencia con la que IU, Podemos y Equo concurrirán a las próximas elecciones municipales. Los responsables locales de las tres organizaciones anunciaron ayer que han dado un nuevo paso para configurar la candidatura única después de que sus bases aprobaran en asamblea los documentos de confluencia: el documento político, la propuesta de órganos y el código ético que deben suscribir las personas que vayan en la lista. El apoyo de las bases de Podemos y Equo fue unánime, mientras que en la asamblea de IU sólo se registró un voto en contra.

El proceso seguirá ahora con la convocatoria de un calendario de asambleas en los barrios "para presentar el proyecto y presentar aportaciones para el programa electoral". Todavía está por definir también una de las partes más importantes: el proceso para configurar la lista. La idea es crear un censo común para que haya un procedimiento de primarias conjunto, pero queda por concretar cómo se llevará a cabo. En amplios sectores de las formaciones impulsoras del acuerdo hay un elevado grado de consenso para que el actual alcalde, Jesús Sánchez, parta como cabeza de lista para dar continuidad al proyecto iniciado en 2015. No obstante, Sánchez (IU) no se ha posicionado sobre si desea liderar la candidatura y los partidos entienden que esa parte del proceso todavía no toca.

Por el momento, el acuerdo se ha plasmado en los tres documentos respaldados de forma casi unánime por las bases. Uno de ellos, la propuesta de órganos, fija la hoja de ruta de lo que debe el funcionamiento interno durante el próximo mandato. Habrá una comisión de seguimiento integrada por siete personas que será el nexo de unión con el grupo de concejales y una asamblea (formada por las personas inscritas en el censo) que votará sobre los "temas que se consideren de suficiente importancia para ello".