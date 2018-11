Frescos bajo la lona

Ocurrió en abril. Eusebio García Ríos, con la ayuda de Fito Fernández, hicieron un hallazgo sorprendente: en una antigua casa de Ujo, descubrieron unos murales no documentados. Todo apunta a que los frescos son del siglo XVIII, pero las teorías no se han confirmado. Desde su descubrimiento, permanecen tapados con una lona por la buena voluntad de los propietarios de la casa. El gobierno de Mieres (IU) exige a la Consejería de Cultura del Principado que responda ya a su propuesta para el estudio y la protección de este bien patrimonial.

"Sabemos que hay asuntos urgentes, que no pueden esperar. Pero creemos que ha transcurrido ya el tiempo suficiente para que el Principado dirija la vista a los murales de Ujo", explicó ayer el concejal de Cultura, Juan Ponte. El responsable municipal afirmó que el Ayuntamiento, a través de sus técnicos, atendió con diligencia los trámites que le corresponden: "En unos días, los responsables regionales ya tenían una propuesta para la investigación de estas pinturas". Ahora es necesario que un restaurador visite la zona para datarlos y elaborar una hoja de ruta que permita su conservación: "Nosotros no contamos con un restaurador, debe ser tramitado desde la Consejería para una investigación seria por parte de la Universidad de Oviedo", añadió el edil.

Nada está probado, pero las primeras teorías apuntan a que estos murales tienen importancia. Ernesto Burgos, historiador y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, data las imágenes en el siglo XVIII y las relaciona con una cofradía que se fundó en Ujo en el año 1769: la Cofradía del Rosario. El experto cree que la casa en la que aparecieron los frescos era un local en el que la cofradía guardaba sus bienes. "Era común que esos locales se decoraran con pinturas", afirma el historiador. En los frescos se puede contemplar una estación del Via Crucis. Concretamente, la quinta estación: Simón ayudando a Jesús a llevar la cruz. Además, hay una imagen de la Virgen de la Merced, patrona que festejaba la cofradía.

Resultados

Un estudio en profundidad podrá aclarar si estos datos son correctos. Pero, para que lleguen los resultados, es necesario "que el Principado tome en serio este hallazgo y le preste atención lo antes posible", destacó Ponte. Hasta ahora, no han recibido ninguna atención por parte de la dirección general de Patrimonio. Si han resistido a las lluvias, asegura Ponte, es "por la buena voluntad de los vecinos de la vivienda, a los que agradecemos que aceptaran nuestra propuesta para taparlos con lonas". Al no estar protegidos, no existe obligación ninguna para los vecinos de Ujo. Lo único que los mueve son sus ansias de velar por su historia.