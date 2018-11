IU y Podemos de Langreo cargan contra sus direcciones regionales por no confluir

Los líderes locales de IU y Podemos en Langreo, que ayer presentaron el nombre de la candidatura con la que concurrirán a las próximas elecciones municipales (Unidas por Langreo), criticaron a las direcciones regionales de ambas formaciones por no ser capaces de alcanzar un acuerdo de confluencia similar a nivel autonómico.

Así lo expuso David Álvarez, coordinador de IU en Langreo. "El acuerdo nacional deja libertad a cada organización local para decidir, porque hay realidades muy distintas. La situación de Asturias es única; es probable que sea la única comunidad en la que no haya listas conjuntas. En algunos municipios la relación es mala y también pasa. Con todo, es una pena porque el objetivo final debería ser construir una alternativa de izquierdas capaz de desplazar al binomio PP-PSOE", expuso Álvarez, que añadió: "Amplios sectores de IU de Asturias son muy distintos de IU federal. Tenemos la figura de Gaspar Llamazares, como portavoz en la Junta y lo que arrastra a nivel de diputados, que es una figura absolutamente anticonfluencia. Más bien están apuntalando al Gobierno del PSOE, cosa que yo no puedo entender, en lugar de plantear la política de IU y hacer oposición al PSOE. Y Podemos Asturias tampoco es Podemos España. Emilio León y Ripa no son Teresa Rodríguez en Andalucía. Dan múltiples bandazos y a veces no se sabe si están a derecha o izquierda".

En términos similares se expresó Elías López, coportavoz de Podemos Langreo. "En Langreo hemos demostrado que se puede gobernar pensando más en el bien común que en el bien propio. Fuimos capaces de separar las siglas y quedarnos con la ideología y el respeto por los ciudadanos. Si en otros espacios no ocurre de la misma manera había que ver si se trata de problemas personales, de egos o de las organizaciones. Es una pena no llegar a la confluencia en todos los niveles". Y añadió: "Espero que este experimento que tenemos en Langreo y en Avilés se extrapole a otros municipios".

Por su parte, Eva del Fresno, coportavoz de Alternativa Verde Por Asturias- Equo Cuencas, indicó que "lo ideal es la unión, es lo que nos da más fuerza. No siempre es posible, pero eso no significa que el proceso no se pueda llevar a cabo en el futuro".