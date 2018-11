Archivan la denuncia por prevaricación urbanística contra el alcalde de Aller

El juzgado de Lena ha archivado la denuncia contra el alcalde de Aller, David Moreno, que había sido acusado de un presunto delito de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio por la construcción de una pista en una zona de alto valor ecológico en el concejo. El tribunal considera que "no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo a la formación de la causa, de acuerdo con los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal".

El procedimiento, tal y como se publicó cuando surgió la denuncia, "tiene su origen en el desarrollo de las obras de ampliación de una vieja senda peatonal hasta convertirla en una pista ganadera que va desde la localidad de Llananzales hasta el puerto de Piedrafita, con un recorrido de 9 kilómetros y de alto valor paisajístico", según había denunciado la Coordinadora Ecologista de Asturias. Su denuncia, que había sido admitida a trámite por la Fiscalía del Principado, acusaba al Ayuntamiento de Aller "como colaborador" en la ampliación de la citada senda. Sin embargo, el juzgado ha dado la razón al alcalde, señalando que no aparecía debidamente justificada la perpetración del posible delito contra la ordenación del territorio, "al no concurrir el carácter no legalizable de las obras ejecutadas". Lo mismo con el de prevaricación urbanística, "al no existir una resolución clamorosamente contraria a las normas vigentes y que hubiese sido dictada a sabiendas de ello, además en cuanto a los pagos parciales del Ayuntamiento de Aller, fueron realizados una vez que las obras habían finalizado y sin que se pruebe que el Ayuntamiento conocía el exceso en cuanto a la autorización". Tampoco se justicia un posible delito contra el medio ambiente, "al no haberse podido acreditar que las obras hayan supuesto una afectación significativa ni al hábitat del oso pardo cantábrico, al del urogallo ni al sistema general de flora o fauna".

Tras conocer el fallo judicial, David Moreno aseguró que "la justicia y la verdad tienen un único camino, cuando no hay delito, no lo hay, ni cuando se hacen cosas de buena fe, ni tampoco cuando no hay nada de lo que algún ecologista cree ver". El regidor dio cuenta de que no sólo el juez, sino también el fiscal, "determinaron que no existía delito y propusieron el sobreseimiento de la causa".

Eso sí, esto no va a "quedar así". Moreno aseguró que sus abogados están estudiando tomar medidas contra los que le denunciaron, "sobre todo cuando una persona utilizó información falsa y la remitió a los medios de comunicación; se me ha injuriado y se ha difundido a través de los medios de comunicación, eso no puede quedar impune". El alcalde de Aller afirmó que "no soy el único cargo electo que se ha visto en una situación como ésta y pretendo que ningún otro compañero sufra lo mismo".