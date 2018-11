Gloria Muñoz: "Los pueblos han estado muy desatendidos en casi 8 años de gobierno de IU"

La Casa del Pueblo de Mieres acogió ayer el acto de presentación a los afiliados de Gloria Muñoz como candidata del PSOE a la alcaldía de Mieres. Muñoz, que defendió un programa "totalmente realizable", aprovechó para denunciar que "en casi ocho años de gobierno de IU los pueblos han estado muy desatendidos".

La socialista dio cuenta de su "ilusión" al ser candidata "para recuperar la Alcaldía en Mieres". Y para eso, argumentó que "los hechos demuestran que si este municipio logró avanzar en algún momento, fue con el PSOE, y debemos recuperar eso para Mieres". Durante la asamblea con los afiliados, Muñoz habló del programa, "que será totalmente realizable y realista, no vamos a hablar de nada que no sepamos cuánto nos va a costar, cómo se debe hace o de dónde vamos a sacar el dinero, no sólo de fondos municipales, sino también regionales o nacionales".

También quiso remarcar que "soy la candidata socialista, pero seré la alcaldesa de todo Mieres". Y así, aludió a su intención de "recuperar Mieres en su conjunto, porque en casi ocho años que llevamos de gobierno de IU los pueblos han estado muy desatendidos.

Gloria Muñoz explicó que la primera fase del programa "está prácticamente elaborada, aunque todavía quedan por cerrar algunos de los flecos en los grupos de trabajo". Una vez terminada esta primera fase, arrancará una segunda. "Nuestra intención es hablar con asociaciones, grupos profesionales, universidad, pueblos, para perfilar nuestras propuestas y recoger las que ellos nos propongan, valorándolas y viendo si es posible realizarlas, porque en el programa no va a aparecer nada que no podamos hacer", subrayó.

La elaboración de la candidatura llegará en una tercera fase. "Será entre finales de enero y principios de febrero cuando se presente, de momento estamos trabajando en ello y no hay nada cerrado".

Muñoz presentó su precandidatura a las primarias del PSOE de Mieres a finales de septiembre a un día de que finalizase el plazo marcado por el partido. Sin embargo, no encontró oposición, con lo que se convirtió de forma automática en candidata socialista a la Alcaldía de Mieres. Está afiliada al PSOE de Mieres desde el año 1999, "aunque tengo antecedentes previos, de mi padres y abuelos", había asegurado entonces; y forma parte de la corporación municipal desde 2011. Nunca se había presentado como candidata a las municipales, pero llegó a ser portavoz del grupo tras la renuncia del candidato socialista en los últimos comicios, Armando Fernández Natal, por los malos resultados obtenidos. No es la primera vez que el PSOE presenta una mujer a las elecciones municipales de Mieres. Ya lo hizo en los comicios de 2011 con Diana González a la cabeza, en una candidatura donde también se estrenaba Gloria Muñoz. La candidata es Historiadora, especializada en Historia Antigua y Epigrafía Latina por la Universidad de Oviedo. También es Técnica en Prospecciones y Excavaciones Arqueológicas por la Universidad de Granada.