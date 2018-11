"El actual modelo de los países desarrollados es insostenible"

La primera jornada de la XV Semana Solidaria de Mieres, organizada por la fundación JuanSoñador y ADEC Asturias, con la colaboración del Ayuntamiento de Mieres, dio comienzo con la inauguración de la exposición "Objetivos de Desarrollo Sostenible" y el café solidario, para continuar con el acto oficial de apertura, que contó con la presencia de Juanjo Husillos, coordinador de la Semana, y el Alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez.

Acto seguido el doctor en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales Guillermo Santander Campos pronunció la conferencia titulada "De los Objetivos del Milenio al Desarrollo Sostenible", una actividad que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, moderada por Alfonso Pombo, voluntario de JuanSoñador. Guillermo Santander comenzó su intervención recordando que los Objetivos del Milenio impulsados por la ONU en el año 2000 no lograron sus metas, si bien han tenido la virtud de haber creado por vez primera una agenda a nivel mundial y obtenido una reducción considerable de la pobreza extrema, que en quince años alcanzó a 1.100 millones de personas. "Con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, también conocidos como Agenda 2030, la ONU se ha marcado unas metas más ambiciosas, involucrando también a los países desarrollados", explicó Santander.

El ponente fue detallando los diversos grupos de objetivos, que van desde la cobertura de las necesidades sociales básicas, como la salud, la educación y la alimentación, hasta el impulso de sociedades pacíficas y bien gobernadas, pasando por la reducción de las desigualdades, tanto de renta como de género, los cambios de modelo productivo que favorezcan mejores condiciones laborales, innovación y respeto medioambiental, y la lucha por la sostenibilidad. El ponente advirtió de un cambio de visión en el nuevo programa, más universal, que no sólo incumbe a los países en vías de desarrollo. "Se cuestiona que el modelo hacia el que hay que caminar sea el de los países desarrollados, pues ha quedado demostrado que es insostenible", añadió Santander. "Ya no hablamos únicamente de hambre, sino de malnutrición, ni de escolarización, sino de educación de calidad, e incluimos entre los objetivos las enfermedades que afectan también a los países ricos, como la diabetes y la obesidad", matizó.

Santander explicó el carácter integral y transversal de la Agenda 2030, que busca obligar a los poderes públicos pero implicando a los demás actores, como empresas, universidades y sociedad civil. "No hay una solución clara sobre cuál es el modelo a seguir, pero sí sabemos que el actual no funciona y el planeta ya nos está avisando de que no puede asumir más este sistema". "El actual sistema de poder internacional tiene muchos espacios de desgobierno y otros están siendo directamente gobernados por intereses privados", añadió Santander. El acto concluyó con la intervención de Isabel López de Guevara, representante del Movimiento Salvadoreño de Mujeres, que describió la situación de pobreza, violencia y desigualdad que vive su país.