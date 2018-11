Lastra descarta la variante de Villamorey, que costaría dos millones

El consejero de Infraestructuras, Fernando Lastra, aseguró ayer en el pleno de la Junta General que construir la variante de Villamorey "costaría casi dos millones más" y emplear "tres años más" para acondicionar la carretera que une Rioseco con Soto de Agues. Esta fue la respuesta a una pregunta trasladada por el diputado de Podemos Daniel Ripa sobre si cumpliría el acuerdo tomado en el parlamento para incluir en el proyecto una variante en Villamorey. "Tenemos un proyecto técnico aprobado y la variante sería otro", comentó Lastra que señaló que la circunvalación "se descartó técnicamente" y que disponen de 2,4 millones de euros para acondicionar la carretera SC-2.

Esta actuación, añadió el consejero de Infraestructuras, "se lleva a cabo con el procedimiento establecido en la ley de contratos, con un proyecto técnico sometido a los requerimientos de la legislación en materia de carreteras". El diputado de Podemos hizo hincapié en el "rechazo vecinal" a la actuación proyectada. "Se equivocan al no hacer caso a la gente", dijo Ripa, que instó a Lastra a "no causar más perjuicio a los vecinos". Destacó que la Junta había aprobado que se construyese una variante en Villamorey y "si no que no se toque la zona con la ampliación de la vía". La solicitud de Podemos incluye la reparación del firme de la vía que une Rioseco y Soto de Agues.