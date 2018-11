Los alcaldes reclamarán en el Congreso "garantías" de que se gastarán los fondos

Morcín acogió ayer una reunión de la Comisión Permanente de la Asociación Comarcas Mineras (Acom) en la que los alcaldes mineros acordaron promover una iniciativa en el Congreso de los Diputados para garantizar la ejecución de proyectos de los fondos mineros que quedan por gastar. Los regidores quieren garantías de que las partidas pendientes se ejecuten realmente, "independientemente del signo político del Gobierno de turno", y a través de un acuerdo vinculante en el Parlamento. Se trata así de evitar que los fondos pactados queden sin invertir, como sucedió en planes anteriores.

La propuesta fue planteada por el alcalde de Mieres, Aníbal Vázquez, y respaldada por el resto de los regidores presentes en la Ejecutiva de Acom. La fórmula puesta sobre la mesa es la presentación en el Congreso de una proposición parlamentaria o de algún otro mecanismo similar, según explicó Alider Presa , alcalde de Igüeña (León) y presidente de Acom. "De lo que se trata es de alcanzar un pacto entre todos los partidos para garantizar el cumplimiento del acuerdo", explicó el regidor leonés.

En una línea similar se expresó el alcalde mierense, impulsor de la iniciativa. "Parece que en los últimos años ha llegado dinero a espuertas a las Cuencas y no es así. Sólo el plan 1998-2005 se ejecutó en un 85 por ciento en lo relativo a reactivación. Del plan 2006-2012 sólo se invirtió el 20 por ciento y del 2013-2018 están pendientes 135 millones", indicó. Los alcaldes quieren que la situación cambie con los 250 millones de reactivación previstos para el próximo plan. "Lo que buscamos es una garantía y un compromiso de los partidos para que la inversión sea una realidad y no se quede en papel mojado en caso de que haya un cambio de Gobierno o que los responsables gubernamentales de turno deciden que no quieren saber nada de esas partidas. Queremos saber que los proyectos acordados se van a ejecutar".

Elías López, concejal langreano que acudió en representación del gobierno local, también abogó por rubricar un acuerdo "serio" que "comprometa a todos los partidos para transformar los territorios carboneros".

En la reunión también se pusieron sobre la mesa otros asuntos como la prórroga de un año ofrecida por el Ministerio para la Transición Energética para gastar los 135 millones de euros sin gastar del plan 2013-2018. Tanto los regidores como el Ejecutivo regional, considerando que los plazos son muy ajustados, han solicitado un año más. La propuesta se está estudiando desde el Ministerio. "La reunión de hoy (por ayer) ha servido para exponer al conjunto de los alcaldes lo que se había planteado en el encuentro de Madrid", apuntó Presa.

Hace un año se firmó el convenio marco entre la administración regional y estatal para los proyectos del actual plan. Entonces, el Gobierno central y el Principado pactaron un documento para el plan que termina este año al que optaban 127 proyectos por un valor de 158 millones. Teniendo en cuenta que sólo hay 135 millones y que también presentaron proyectos desde otras regiones, como Castilla y León y Aragón, la lista presentada puede rebajarse de forma notable. Entre los proyectos planteados, todos en el ámbito de las infraestructuras, había saneamientos, la restauración de escombreras y zonas degradadas por la actividad extractiva, planes de optimización y diversificación energética en edificaciones públicas, creación y equipamiento de viveros de empresas y centros de desarrollo tecnológico, entre otras.

Los ayuntamientos presentaron a la convocatoria 92 proyectos. El apartado que reúne un mayor número de iniciativas es el centrado en la mejora de las líneas de telecomunicaciones y la diversificación energética en los edificios públicos, con 25. Le siguen las actuaciones en polígonos industriales y las obra de recuperación de escombreras.