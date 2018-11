La AMPA del Conservatorio se considera "ultrajada" ante el incierto futuro del centro

La Asociación de Madres y Padres de los alumnos del Conservatorio Profesional de Música del Valle del Nalón se pronuncia sobre la batalla que libran la mancomunidad y el Principado, que defienden que la gestión de las instalaciones corresponde al otro. La directiva del colectivo que agrupa a las familias afirma que "resulta imposible comprender cómo el Conservatorio está en tela de juicio de manera recurrente desde la institución de gobierno del mismo, la Mancomunidad, y por extensión desde todos y cada uno de los cinco ayuntamientos que forman este valle", apuntó.

No se explica "cómo tras 35 largos años de educar y acercar la cultura a través de la música a este valle, hoy nuestros representantes de la administración local debaten sobre quién es el titular de la competencia" de las instalaciones, señalan las familias, que se sienten "ultrajadas" y "amenazadas al poner en peligro algo que forma parte de nuestra vida, de lo más profundo y esencial de nuestras vidas". La AMPA del Conservatorio no comprende "cómo se entra en valoraciones monetarias cuando de lo que estamos hablando es de un servicio que reporta un bien indudable a una comunidad que demanda esta atención, con cupo de matrícula lleno año tras año". Este es un servicio público pero, añade, "no es gratuito para las familias, pagamos una tasa mensual que supone una cuantía importante".

Tanto la Mancomunidad como la Consejería de Educación defienden que no les corresponde la gestión del centro, que está en manos del organismo comarcal. Éste último ha acordado recurrir a los tribunales para que diriman quién tiene que asumir el Conservatorio después de que la normativa aprobada en 2015 fijase determinase que no es una competencia que tienen que asumir. Mientras el Principado defiende que sea un ayuntamiento el que se encargue de la gestión.

La AMPA se pregunta la razón por la que "partidos políticos que se tienen por progresistas y defensores de la cultura se llegan a plantear esta cuestión de competencia". Tendrían, consideran, que defender "de manera visceral una institución pública que divulga la cultura". El colectivo echa en falta a los políticos que eran capaces de llegar a acuerdos a través del diálogo. Los actuales gobernantes, subraya, "parecen necesitar la apoyatura de jueces y tribunales para materializar sus mandatos". "¿Dónde están esos políticos con auténtica vocación de servicio público?", añadió.

"No nos hagan creer que no les importamos nada... Una comunidad educativa que tiene el cupo de matrícula lleno quiere decir que es foco y signo de interés para la ciudadanía, además de clara señal de buen hacer", aseguró el colectivo que agrupa a los padres de los alumnos del Conservatorio, que resalta la labor que se desarrolla en el centro.