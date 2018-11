Las concejalas de la Mujer del Nalón denuncian que la justicia "no siempre es justa" con las víctimas de maltrato

Una campaña reivindicativa, y que apunta directamente a la actuación de la justicia con las víctimas de la violencia de género. Bajo el lema "Si llega tarde, no es justicia", las cinco concejalas de la Mujer del Valle del Nalón reivindicaron esta mañana la "necesidad" de que los jueces y las leyes se pongan de lado de las víctimas, y que no vuelvan a producirse "sentencias y hechos vergonzosos", siempre "en contra de las mujeres". Destacaron que este cambio debe darse ya, cuanto antes, porque la violencia machista no decrece, y sigue una tendencia constante.

La presentación de la campaña "Si llega tarde, no es justicia", con motivo del día contra la violencia contra las mujeres (25 de noviembre), se realizó en Campo de Caso. Estuvieron, además de las cinco concejalas de la Mujer de la comarca (Blanca Pantiga, de Langreo; Cintia Ordóñez, de San Martín del Rey Aurelio; Cristina Remesal, de Laviana; Pili Ruiz, de Caso, y Berta Suárez, de Sobrescobio), la directora del Instituto Asturiano de la Mujer, Almudena Cueto, representantes de asociaciones de mujeres, y cuatro alcaldes del valle (San Martín, Laviana, Caso y Sobrescobio). El mensaje principal que se quiso transmitir fue claro: "La justicia muchas veces no es justa, y hay que decirlo".

En el valle del Nalón, los cinco concejos tienen previstas todo tipo de actividades que, durante los próximos días, buscarán concienciar contra la violencia machista. En Caso, el día 25 habrá un concierto del Coro "Amitié". Este sábado 17, a las 17 horas, se proyectará el corto "Mamá", y a continuación habrá un debate. En Sobrescobio, el acto principal será el día 1 de diciembre, desde las 11 horas, con un debate con mujeres empresarias, ganaderas, maestras y amas de casa.

En Langreo, este viernes se inaugurará en el hospital de Riaño el mural "Siempre viva", de Noemí Iglesias. El 22 de noviembre se proyectará la película "Custodia compartida", el 23 habrá un Pleno extraordinario y el 25, un concierto de masas corales, "Voces graves contra las violencias machistas".

En San Martín el día 26 hay Pleno extraordinario, el 27 la proyección de "La bicicleta verde" y el 28 la película "Mi memoria, mi poder. Tras ambos filmes, una voluntaria de Cruz Roja contará su experiencia.