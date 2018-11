Los barrios ofrecen calles y plazas para que lleven el nombre del párroco don Nicanor

El párroco Nicanor López Brugos siempre estuvo dispuesto a dar cobijo en la iglesia de San Juan a todo aquel que lo solicitara con justicia, ya fueran obreros reclamando mejores condiciones labores, colectivos políticos en busca de libertad, grupos juveniles con inquietudes o jóvenes que buscaban escapar de la droga. Ahora, le toca a la ciudad dar abrigo al respetado cura. El gobierno local, en respuesta al clamor de la sociedad civil, pretende poner a un espacio público el nombre del religioso recientemente fallecido. El problema, según el Alcalde, es que no quedan calles sin "bautizar". Los barrios no ven dificultad alguna. Ya han lanzado las primeras propuestas. El movimiento vecinal, incluso, respaldaría, llegado el caso, que se cambiara el nombre actual de alguna calle cuya denominación "no tenga una relación directa con el municipios y resulte genérica".

Vega de Arriba y La Villa parecen los espacios urbanos donde resultaría más factible dedicarle un vial a López Brugos. En el primero de los citados calles hay varias calles sin denominación, aunque los vecinos se inclinan por vincular al religioso con la amplia plaza que se encuentra localizada entre el edificio de investigación del campus y el polideportivo Sur. "Se trata de un espacio muy concurrido y céntrico, con terrazas y actividad comercial", destaca el presidente de la asociación de vecinos, José Manuel González "Maneli". "Sería una solución perfecta, aunque llegado el caso no tendríamos ningún problema es que se cambiara el nombre a otra plaza o calle siempre que no tuviera un arraigo especial con Mieres". Manuel Prado es el portavoz de las asociaciones de las zona sur de la ciudad, ámbito que incluye el fundacional barrio de La Villa: "Hay calles y plazoletas que no tienen nombre oficial y que perfectamente podrían dedicarse a recordar a don Nicanor, al que siempre he considerado un buen amigo", apunta Prado.

El planteamiento de los barrios es secundado por todo el movimiento asociativo: "Que las principales calles de la ciudad ya tengan nombre no puede ser un excusa que obstaculice el reconocimiento que merece un párroco tan querido. Si fuera necesario apoyaríamos incluso cambiar alguna denominación que no haga referencia a personas o elementos vinculados directamente con el municipio", remarca Arsenio Díaz Marente, presidente de la Agrupación Vecinal de Mieres,

El gobierno local escudriñara el callejero en busca de algún vial, plaza o esquina a la que ligar el nombre del cura de San Juan para siempre. Los vecinos están dispuestos a colaborar.