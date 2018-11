El PP acusa al Gobierno de "engañar" a los langreanos con el soterramiento

El PP acusó al Gobierno de Pedro Sánchez y al Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) de "engañar" a los vecinos con el soterramiento de las vías de Langreo y de tratar de dilatar los plazos de la obra. Los populares aludían así a la respuesta a las alegaciones para modificar el convenio y ejecutar la instalación de las vías en el falso túnel. Según el PP, "sorprendentemente, o no, el nuevo documento que nos remiten ni aclara ni resuelve; esto no es de extrañar en la larga historia del soterramiento".

"Fue un Gobierno del PP -remarcaron los populares- "el que desbloqueó la instalación de las vías, catenaria, instalaciones de seguridad, lo que en conjunto se denomina superestructura. El Presidente de ADIF en el Gobierno del PP visitó Langreo en septiembre de 2017 para comprometerse con un proyecto, una dotación presupuestaria y un calendario. Ahora recuperamos la realidad de cómo actúan los socialistas: cada vez que gobiernan paralizan las obras para provocar retrasos y quieren convencernos con proyectos más ambiciosos y más costosos, pero que sólo son una cortina de humo, un engaño a todos los langreanos".

Para los populares, el último documento remitido en relación con la encomienda de gestión es un "ejemplo" ya que los "socialistas, que siempre insistieron en que era Adif quien tenía que poner las vías, ahora dicen que no es así, pero por si fuera poco, algo de lo que nunca se había hablado, lo introducen para hacer responsable al Ayuntamiento de un mantenimiento de una obra que no ejecutó y por la que circulan trenes de otros. En definitiva, la verdadera intención es que la obra no se acabe pronto porque no le interesa al Ministro de Fomento".