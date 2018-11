Menudo pedaleo en Lena

Menudo pedaleo el de ayer en Lena. Más de doscientos escolares hicieron una ruta en bici y demostraron su maña sobre dos ruedas en el circuito de La Cobertoria. Fue una actividad propuesta por el Consejo de Infancia y Juventud en el Ayuntamiento y organizada por la concejalía de Servicios Sociales, que dirige Natalia Ahilagas (IU). Los chavales salieron temprano, en torno a las nueve y media, y regresaron a sus respectivos colegios casi al mediodía. El sentir general fueron las ganas de repetir.

No hubo cole del municipio que se perdiera la actividad. Los alumnos del Colegio Rural Agrupado de Campomanes bajaron hasta el circuito de La Cobertoria para encontrarse con sus compañeros del casco urbano: "Es muy divertido andar en bici, aunque no monto tanto como me gustaría", afirmó Nayara Martínez, alumna de quinto de Primaria. Explicó que ir sobre dos ruedas es "mejor que el coche" porque "así te mueves, das pedales. Si no estás todo el rato sentado".

Juno a ella pedaleaba, también a buen ritmo, su compañero Raúl Domínguez. Reconoció que el trayecto fue "bastante bien", pero que el circuito de La Cobertoria "está muy guay". Afirmó que le gusta la bici, porque es "la mejor manera de estar en forma y no ponerse nunca malo". Todo un consejo de este joven lenense, alumno de cuarto de Primaria en el CRA Campomanes.

Tenía razón Raúl, al circuito no le faltaba detalle para pasar una buena mañana. Los responsables de montarlo y proponer actividades para los participantes, bajo la supervisión de docentes y técnicos municipales, fueron los alumnos del ciclo de Conducción de Actividades Físico-Deportivas en el Medio Natural. Esta formación se imparte en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Santa Cristina. La Policía Local, además, estuvo pendiente de regular el tráfico en aquellos tramos en los que fue necesario. Aunque la mayor parte de los recorridos de los chavales, tanto desde el casco urbano como desde Campomanes, discurrieron por el paseo fluvial.

La concejala de Servicios Sociales se mostró muy satisfecha con la actividad y agradeció la labor de todos los que colaboramos: "Es una iniciativa que surgió en el Consejo de Infancia y Juventud y fue un placer responder a la demanda de los jóvenes del municipio", afirmó Natalia Ahilagas. De hecho, los chavales han propuesto ya otras iniciativas que los responsables municipales estudiarán de cara a los próximos meses. Por el momento, está previsto repetir este encuentro una vez cada trimestre. Atención al aviso de Raúl y Nayara, alumnos del CRA Campomanes: "Está bien hacerlo más veces, pero hay que esperar un poco porque fue algo cansao".