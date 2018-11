El prólogo de "La aldea perdida"

Se acabó "La aldea perdida". Este año es el final de la novela de Armando Palacio Valdés que retrató, con pluma fina, la llegada de la minería a las Cuencas y su repercusión en la sociedad asturiana. Sobre este premisa se sostiene el documental "El pasado presente", que forma parte de las proyecciones del Festival Internacional de Gijón y que ayer se presentó en el IES Bernaldo de Quirós. Acudió el director, Tito Montero, que mantuvo un encuentro con los alumnos. Mantuvieron un diálogo con tintes optimistas: "Toda crisis abre vías de oportunidad, este es un momento tan bueno como cualquier otro para buscar alternativas", afirmó el cineasta a los chavales.

Para entender bien el documental "El pasado presente" hay que imaginarse en el túnel del tiempo. Un túnel que comienza en la obra de Armando Palacio Valdés y que desemboca en esta cinta. "Me interesa más la realidad que la ficción en este momento", aseguró Montero, para añadir que "considero, no obstante, que el documental también es cine. No hago diferencia entre el cine ficticio y el cine real". Todo en la cinta es realidad, sin filtros y sin intervenciones.

"El pasado presente" recoge testimonios y situaciones que retratan la desindustrialización de las Cuencas. Como los planos de pozos cerrados o una entrevista radiofónica a una joven de la comarca del Nalón emigrante en Reino Unido: "Creo que allí no saben muy bien dónde está Asturias, no diferencian. España es el sol", asegura ella. Qué lejos se ven aquellos años en los que los mineros asturianos ocupaban informativos de Reino Unido por su rebeldía contra el franquismo.

Otra historia: la de un joven de Laviana, licenciado en Periodismo, que ahora trabaja como teleoperador para una compañía telefónica con sede en el polígono del Espíritu Santo. "Hay trabajo y hay alternativas", aseguró el director. Pero, matizó a renglón seguido, "hay que preguntarse qué tipo de trabajo es y qué valor da a nuestra tierra". Como ejemplo, puso el sector del turismo: actualmente emplea en Asturias a 30.000 personas, las mismas ocupadas en las minas hace ahora treinta años. "Lo que tenemos que pensar es qué está pasando para que la empresa tecnológica con más empleos en la región, tenga trabajando a licenciados como teleoperadores", matizó Montero.

Técnica

Los alumnos también se interesaron en el apartado más técnico del documental. Le preguntaron cuánto tiempo había tardado en grabarlo: "Supuso catorce jornadas de grabación, las que están filmadas en Asturias se hicieron generalmente en un día", aseguró. El documental incluye exteriores en Londres, también en la tumba de Karl Marx. "Pasado Presente" es un proyecto cinematográfico que surge tras la producción del proyecto transmedia "Regreso a la Aldea Perdida". Esta serie, de catorce entregas, está disponible en la web de la Televisión del Principado de Asturias (TPA). Bien puede ser el prólogo de Armando Palacio Valdés.