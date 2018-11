Cangas se vuelca con la marcha minera

Con un caluroso recibimiento entró la marcha minera ayer en Cangas del Narcea. Después de 35 kilómetros y más de siete horas caminando, la comitiva organizada por la plataforma "Santa Bárbara" llegó a la villa canguesa arropada por centenares de vecinos que quisieron mostrar su apoyo al sector del carbón, que siempre ha sido clave para la economía del municipio.

Como no podía ser de otra manera, el estallido de los voladores anunció la llegada de la marcha minera y estuvo presente durante su travesía por la villa. La banda de gaitas de Cangas del Narcea también quiso acompañar a los mineros y encabezó la protesta poniendo música al recorrido del Barrio Nuevo hasta el Parque del Minero. Frente al monumento a los mineros, la marcha se detuvo para escuchar el himno "Santa Bárbara bendita", una canción que volvería a sonar en la plaza Conde Toreno, final del recorrido, en las voces de la Coral Polifónica canguesa.

"El recibimiento fue espectacular, no podemos nada más que agradecer a la gente su apoyo y empatía", afirmaron los mineros. Cansados por los kilómetros que suman a sus espaldas después de tres días de marcha, se muestran con ánimos para cumplir su objetivo de llegar a Oviedo mañana. "Lo llevamos bien, sobre todo porque la gente nos apoya", asegura David González que se aferra a la esperanza de que el acto que están realizando sirva para que "las comarcas mineras salgan adelante; tengo dos hijos pequeños y si se acaba la minería aquí no habrá futuro ninguno", subraya. José González es minero prejubilado pero también se ha sumado a la protesta de los trabajadores de las subcontratas y de las empresas mineras que se quedan excluidos del Plan del Carbón. "El sector está en una lucha constante, pero creo que esta va a ser ya la definitiva, la suerte está echada, las cartas jugadas y por desgracia marcadas", lamenta.

Los manifestantes echan en falta que los representantes de los sindicatos no estén mostrando su apoyo a las reclamaciones de una "transición justa" que "no deje a nadie atrás" que la plataforma está exigiendo con su marcha. Su portavoz, Marcelino Menéndez, considera que "a la larga tendrán que explicarse y dar sus motivaciones de por qué no están con los trabajadores, por qué se ha firmado este plan y por qué nos estamos quedando en la calle".

Hoy llegarán a Tineo.