Medio millar de personas acompañan a los mineros en su llegada a Oviedo

Los mineros subcontratados que comenzaron una marcha a pie en Toreno (León) el pasado domingo llegaron hoy a las tres de la tarde ante la sede de la Delegación de Gobierno en Oviedo. No lo hicieron solos, ya que entre mineros y simpatizantes se sobrepasó el medio millar de participantes en la protesta. Pero estos trabajadores sí que se sienten "solos", con escaso apoyo sindical y político. Así lo hicieron saber ayer a su llegada a Oviedo, tras haber partido a primera hora de la mañana desde Mieres.

Marcelino Menéndez, portavoz de la Plataforma Santa Bárbara, organizadora de la movilización, subrayó que "nuestra intención era poner el foco en nuestra situación. Somos los más perjudicados por el plan del carbón, y a quienes no se escucha". De hecho, ayer en la llegada no había presencia oficial de los grandes sindicatos; sí que había militantes a nivel particular, apoyando a sus compañeros. "Hacemos lo que podemos, y ahora lo que reclamamos a los políticos (mañana tienen en Cangas del Narcea una reunión con Adrián Barbón, líder del PSOE asturiano) es que nos defiendan, aquí, y sobre todo en Madrid, que es donde toman las decisiones".

La llegada fue, en algunos casos, emotiva, porque alrededor de un centenar de mineros ha recorrido, en estos cinco días, más de 150 kilómetros caminando desde Toreno. Familiares y amigos estaban esperándolos en la plaza de España.