Mieres exige impulso políticas que combatan las agresiones machistas

La concejalía de igualdad del Ayuntamiento de Mieres que dirige Beatriz Flórez está celebrando desde el pasado viernes diversas actividades con motivo del "Día Internacional contra la violencias machistas", que se celebra todos los 25 de noviembre. En la Casa de Cultura están abiertas dos exposiciones, hasta el próximo martes, que tienen gran interés. Una de ellas recoge los "15 años de lucha contra la violencia de genero" que visibiliza los carteles editados por el Instituto Asturiano de la Mujer con motivo del 25N; y, otra, de dolorosas fotografías realizadas por Enma Alcalá, encargo del Instituto Andaluz de la Mujer, de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, retratos de mujeres víctimas del terrorismo machista con el titulo "Cicatrices del alma".

Mañana sábado se celebra el acto institucional de la jornada. Comenzará a las 13:30 horas, en la Plaza del Ayuntamiento, con lectura de una moción de todos los grupos de la Corporación municipal en la que se apuesta "por una sociedad segura y libre de violencia contra las mujeres", resaltando que "la igualdad entre mujeres y hombres es un principio fundamental". Para el Ayuntamiento de Mieres "basta ya de violencia machista, de discriminación laboral que condena a las mujeres a empleos mas precarios, salarios mas bajos y a renunciar a cualquier intento de conciliar vida laboral y familiar". En este sentido se señala que urge la modificación del código civil, impulsar una ley integral por la protección de libertad sexual y contra la violencias sexuales, elaboración de ley integral contra la trata de seres humanos y garantizar que si una mujer no dice que si explícitamente, todo lo demás es no". Para la concejala de igualdad del Ayuntamiento de Mieres "es importante que toda la sociedad se posicione contra la violencias machistas todos los días del año".

A todas las personas que asistan al acto institucional se les entregará un paraguas con la leyenda "Mieres libre de violencias machistas". El Coro de las Amas de Casa de Turón cerrara el acto al que se invita a todos los ciudadanos.

Charla-Coloquio

En la jornada de mañana sábado, a las 19 horas, en la Casa de Cultura y con moderación de Beatriz Caridad Flórez, concejala de igualdad, se celebra una charla-coloquio bajo el titulo "Prevención y atención en materia de violencia machista". Intervienen la abogada María José Aguilar; la psicóloga, coordinadora del "Proyecto Miradas", Nieves Fernández Tresguerres; y la directora de "Espora Consultoría de genero", Laura Viñuela Suárez.

Tres miradas para analizar un problema en la sociedad actual donde el numero de asesinatos se mantiene en cifras escalofriantes, dado que en los últimos meses la violencia machista ha segado la vida de mujeres y menores que ha conmocionado a todos los españoles". Por ello, las mujeres y muchos hombres del país, tienen la obligación de salir a la calle en estas jornadas internacionales y todos los días para señalar con claridad y rotundidad: "!Basta ya!".



Estamos en el buen camino

Beatriz Flórez

Concejala de Igualdad

Un año más, me siento delante de un papel a escribir unas líneas sobre el Día Internacional contra las violencias machistas y lo hago con sentimientos encontrados. Por un lado, con la convicción de que estamos en el buen camino y de que se avanza en el apoyo y la información a las víctimas y en la sensibilización social contra estas violencias, pero, por otro, no puedo negar que también siento impotencia. Impotencia porque a pesar de que las cosas cambian a mejor, todavía seguimos desayunando con noticias sobre asesinatos machistas, sumando mujeres asesinadas (y también menores) y continuamos viendo cómo en muchas ocasiones se pone en cuestión a la propia víctima. Impotencia, en definitiva, porque estamos transformando esta sociedad heteropatriarcal, sí, pero ni mucho menos tan rápido como querríamos. Pero no es momento de tirar la toalla o mostrarse pesimista. Al contrario, es el momento de seguir avanzando, de unirnos contra el machismo que está presente en todas las esferas de la sociedad y de conseguir realmente esa igualdad que hoy en día cojea en muchos aspectos. Sobre el papel, somos iguales. En la realidad, laberintos de cristal, brecha salarial, discriminaciones y violencias machistas. Por poner solo unos ejemplos.

Está claro que queda mucho por hacer y hay que hacerlo trabajando conjuntamente y desde distintos ámbitos: educativo, institucional, empresarial, social, político€ Pero para que todo esto no quede en palabras, se necesitan recursos. Medios que permitan una lucha sin tregua contra las violencias machistas y por la igualdad o, lo que es lo mismo, se requiere incrementar el presupuesto en políticas de igualdad. Porque todo lo que no sea ofrecer respuestas concretas a los problemas que tenemos encima de la mesa, se quedará en simples fotos, declaraciones y anuncios sin contenido. Y no podemos permitírnoslo. El compromiso tiene que ser real, sin medias tintas, y en ese camino está el Gobierno local y el Ayuntamiento de Mieres, que le da a la igualdad el espacio que merece, siendo un tema transversal en todas las políticas que se ponen en marcha. Porque la igualdad no es algo por lo que trabaje una sola concejalía, faltaría más. La consecución de la igualdad real y la lucha contra las violencias machistas es cosas de todas y de todos. A todos los niveles. Solo así, un día, esperemos que más pronto que tarde, dejaremos de desayunar con la impotencia de sumar otro nombre a esa lista de asesinadas. Una lista que no es numérica. Es una lista llena de nombres propios, de historias y de vidas rotas. No nos olvidemos, no las olvidemos.