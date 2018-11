El futuro de Hunosa no se verá afectado por la nueva ley "verde", dice el Gobierno

El futuro de Hunosa no se verá condicionado por la nueva ley "verde" que prepara el Ministerio de Transición Ecológica, porque la empresa minera pública negocia ahora un "proyecto de futuro que no se vería afectado", afirmaron fuentes ministeriales. ¿Hunosa podría mantener abierta una explotación para extraer carbón? "Sí, siempre que cumpla la normativa europea, dentro del nuevo plan de empresa que se negocia", añadieron las mismas fuentes. El planteamiento parece contradictorio tanto con la nueva norma que prepara el Gobierno central como con la normativa de la Unión Europea en vigor. La UE sostiene que toda empresa minera que obtenga beneficios y quiera mantener su actividad deberá devolver las ayudas recibidas. Una cantidad multimillonaria que hace inviable la continuidad empresarial, en un sector de por sí deficitario.

¿Cómo se resuelve este paradigma? Desde el Ministerio de Transición Ecológica se sostiene que Hunosa, con la nueva negociación del plan de empresa, "trabaja en nuevas actividades, con nuevos incentivos y nuevas subvenciones", que no se verían afectados por la regulación que prepara el Gobierno central. "No hay que preocuparse", porque la nueva ley "verde", "no afectará a Hunosa, pues partiría de unos nuevos planteamientos negociados, pero siempre que se cumpla la normativa europea". Desde el Ministerio de Transición Ecológica se insistió ayer que "el nuevo marco regulatorio de Hunosa no entrará en conflicto no las normas ministeriales".

LA NUEVA ESPAÑA adelantó que la nueva ley "verde" que prepara la ministra Teresa Ribera obligaría a Hunosa a prescindir de cualquier relación con el carbón. El artículo 12 de la citada norma, que se refiere a los subsidios y desinversiones de combustibles fósiles, acabaría con las posibilidades de actividad carbonera de Hunosa. En concreto, el borrador señala que, con la entrada en vigor de la ley, quedarán prohibidos los "nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles". Sin embargo, desde el Ministerio de Transición Ecológica se sostiene que mantener un pozo abierto, aunque sea para abastecer a la térmica de La Pereda, podría ser considerado un nuevo proyecto viable.