Marqués: "La cooficialidad es un debate nacionalista que se disfraza de lingüístico"

"Hay que combatir la cooficialidad con argumentos bien armados y desde la seriedad más absoluta, analizando el sustrato ideológico que solapa un debate nacionalista que se pretende disfrazar de debate lingüístico". Así lo expresó Sergio Marqués al inicio de la charla coloquio celebrada en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama, con el título "Bable sí, cooficialidad no" y organizada por El Club de los Viernes, colectivo del que es miembro fundador y presidente. El acto contó con la organización del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.

Marqués aseguró que "el objetivo de la cooficialidad es retrotraernos a otros tiempos de modo que, a través de una lengua artificial, se cree una barrera artificial que impida que llegue gente nueva a nuestro pequeño país". Según expuso, "en Asturias no se vulneran los derechos lingüísticos de nadie ni existe un debate por esos derechos en tanto en cuanto se conservan las tradiciones, las costumbres, el folclore y la lengua y cada uno habla y escribe como quiere o puede. Así que lo que no se puede hacer es forzar de modo indiscriminado a aprender algo que ni se quiere ni se necesita". Del mismo modo, lamentó que nos encontremos ante una lucha que poco tiene de cultural y que se acerca mucho más a una pugna de índole ideológica, ya que, según manifestó, "la izquierda ha encontrado una herramienta común para lograr sus objetivos".

En la misma línea se expresó el filósofo Celso Otero, que dejó patente su convicción de que "la izquierda ha perdido totalmente el norte aferrándose a este discurso, pues tiene ya muy poco que decir al haber perdido la guerra contra el capitalismo y a sabiendas de que la lucha anticapitalista ya no tiene sentido". Otero alertó sobre el hecho de que quienes abogan por la cooficialidad "no son conscientes de que lo único que se está consiguiendo es desestabilizar a la sociedad y en definitiva al país". Para el filósofo, "es desesperante que lleguemos a pelearnos entre nosotros con un idioma por bandera, un idioma que no es otro que el castellano con unas características especiales".

El economista Diego Barceló cerró el ciclo de intervenciones aseverando que la cooficialidad llevaría aparejados unos gastos que oscilarían entre los setenta y cinco y los cien millones de euros anuales, ya que "habría que aumentar la plantilla de funcionarios bableparlantes, contratar profesores y traductores y dedicar miles de horas a formación, un gasto que habrá de ser sufragado mediante el aumento de los impuestos que pagamos los ciudadanos". Según Barceló esto también conllevará el deterioro de los servicios públicos, ya que el conocimiento del bable sería obligatorio para el acceso a determinadas plazas públicas "y en otros casos actuaría como mérito, vetando de ese modo el flujo de entrada a profesionales y trabajadores de otras procedencias".

El ponente aseveró que "si se aprueba la cooficialidad habrá asturianos de distintas categorías y por ende se llegaría a la exclusión social y el sectarismo". Para finalizar, manifestó con rotundidad que "ha de quedar claro que apoyamos la cultura y la identidad de Asturias y estaremos siempre a favor del uso del bable siempre que se haga libremente. Si llega la cooficialidad se reducirán las inversiones y las oportunidades laborales".