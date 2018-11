San Martín congela los impuestos y tasas municipales para el próximo año

San Martín del Rey Aurelio congelará en 2019, por segundo año consecutivo, las tasas e impuestos municipales. La propuesta del gobierno local busca "no gravar a los vecinos, que seguirán abonando lo mismo por la tasa del agua, la basura y alcantarillado, el IBI o la viñeta, por citar los ejemplos que más tocan el bolsillo de los contribuyentes".

El alcalde, Enrique Fernández, explicó que "los tributos municipales no va a subir el próximo año, a pesar del incremento del índice de precios al consumo (IPC) y a pesar de la subida salarial prevista para los empleados públicos que va a tener que asumir el Ayuntamiento".

La decisión se toma también, según remarcó el gobierno local, a pesar de que el Plan de Ajuste de las Cuentas Públicas aprobado para el periodo 2012-2020 contemplaba una subida anual media del 3% para las ordenanzas fiscales con la finalidad de equilibrar las cuentas. "En la medida en la que hemos alcanzado este objetivo por la vía de la reducción del gasto público, asociado a una mejor gestión, no encontramos necesario subir las tasas y los impuestos el próximo año", argumentó el alcalde.

La congelación de las ordenanzas fiscales no exime al Ayuntamiento de realizar "un esfuerzo económico importante en la medida en la en que sí va a tener que absorber las subidas del IPC en suministros y consumos, por ejemplo, además de la salarial". Pero, "por encima de los costes varios que la Administración local tendrá que afrontar ha pesado la prioridad de no repercutir en el contribuyente unos gravámenes cuando muchas familias y empresas atraviesan aún dificultades financieras derivadas de este prolongado periodo de crisis y no tienen margen para hacer frente a subidas en los tributos", apostilló el regidor.

La última subida de las ordenanzas fiscales tuvo lugar en 2017 y fue de un 3,5%. En aquel momento, quedaron fuera de esta subida impuestos como el IBI, la prestación de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, o la cuota de las escuelas infantiles.