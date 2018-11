Santaclara: "El premio tiene mucho valor; la vida de Emilio fue un ejemplo de solidaridad"

"Éste es un reconocimiento al colectivo, al trabajo en equipo y a todas las personas que han pasado por la entidad. Por eso tiene tanto valor". Así agradeció ayer José Antonio García Santaclara, fundador y presidente de la Fundación Siloé, la concesión del XV Premio de la Fundación Emilio Barbón. El jurado destacó "la atención a jóvenes en riesgo social, personas con discapacidad intelectual, reclusos y exreclusos, refugiados y emigrantes, a personas afectadas por el sida y patologías clínicas, afectados de trastornos mentales y la atención a drogodependientes".

García Santaclara aseguró en el acto celebrado ayer en Pola de Laviana que "para nosotros es muy importante este reconocimiento, sobre todo por el nombre que lleva el premio. Es muy gratificante. Emilio Barbón era un personaje con unos valores inmensos de humanidad y solidaridad. Su vida fue un ejemplo para cualquier fundación o cualquier entidad que trabaja la solidaridad y los derechos humanos. Este premio tiene un aliciente añadido para nosotros. Yo le tengo un aprecio muy grande a este gran personaje".

La gala contó con las intervenciones de Julio García, alcalde de Laviana; José Vicente Barbón, presidente de la Fundación Barbón; Esperanza del Fueyo, presidenta del jurado; y Pilar Varela, consejera de Servicios y Derechos Sociales. La responsable regional remarcó que la Fundación Siloé "hace un trabajo muy importante y muy difícil porque siempre han entrado en los temas más complicados, trabajando con personas en situaciones de mayor vulnerabilidad, ya sean menores o personas que padecen la enfermedad del sida. Y desde hace tiempo, cuando esta enfermedad era una gran desconocida y daba mucho miedo al conjunto de la sociedad. Ellos siempre han estado cerca de la gente, también de las personas con discapacidad".

También destacó Varela que la entidad galardonada este año "refleja muy bien el espíritu de Emilio Barbón y el trabajo para construir una sociedad donde las personas con más dificultades se sientan reconocidas, queridas y apoyadas en sus proyectos y en sus transiciones en la vida", argumentó.

Entre los asistentes al acto estuvo el secretario general de la FSA, Adrián Barbón. "No he faltado a ninguna de las quince ediciones y no quería faltar esta vez. Barbón es un referente fundamental, no sólo para los socialistas sino para la sociedad en su conjunto. Era un hombre muy tolerante con las ideas políticas y en una sociedad tan tensionada como la actual, con el surgimiento de una extrema derecha tan radicalizada, la figura de Emilio es una buena inyección de prevención de los extremismos", aseguró el dirigente socialista.

La Fundación Barbón viene concediendo sus premios anuales desde 2004. El primer galardonado fue el pueblo de Madrid por su respuesta a los atentados del 11 de marzo. Le siguieron los ponentes de la Constitución de 1978, la Asociación Maeve y Kike Figaredo y el Banco de Alimentos de Asturias, entre otros.