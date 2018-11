María Fernández: "La gripe causó 59 muertes en Asturias en 2017, no hay que banalizarla"

"En Asturias, 59 personas murieron en 2017 como consecuencia directa del virus de la gripe", aseveró la doctora María Fernández Prada en la charla titulada "Falsos mitos de la vacunación antigripal", organizada por la Gerencia del Área Sanitaria VII del Sespa y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas con la colaboración del Ayuntamiento de Lena.

Fernández, que forma parte del servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública, al que también pertenece la enfermera María José Zapico, llamó la atención sobre la escasa repercusión de las cifras de mortalidad asociadas a la gripe en comparación con las de tráfico o violencia de género, sobre las que se hace un mayor esfuerzo informativo. "Son 2.000 fallecidos en España, sin contar los que por haber enfermado de gripe sufrieron otras complicaciones. No se debe banalizar la importancia del virus de la gripe", alertó la doctora. "La vacunación no es efectiva al 100%, pues depende de la edad del paciente, de su estado físico, de las medicaciones que tome y del tipo de vacuna que se administre, pero las estadísticas sobre la disminución del riesgo son evidentes", manifestó Fernández, que considera necesaria la vacunación de la población a partir de los 65 años y a edades más tempranas en supuestos de riesgo, como padecer alguna enfermedad de base. Asimismo, recomendó que el personal relacionado con la salud y el cuidado también se vacune "como solución más efectiva para evitar el contagio de enfermos y ancianos, que son los más expuestos a tener una gripe de consecuencias graves".

María Fernández explicó el proceso seguido anualmente para la selección de las vacunas, a partir de las recomendaciones de la OMS, la decisión del Ministerio de Sanidad sobre qué población ha de vacunarse y el estudio de cada comunidad autónoma de sus características de población. "Este año, en Asturias se ha elegido un tipo vacuna que contiene cuatro virus de gripe y que, además, está reforzada para los mayores de 65 años", anunció la doctora, que también se volcó en la desarticulación de las falsas informaciones que giran en torno a la vacunación. "No se contrae gripe por vacunarse, porque las vacunas están hechas a partir de la fragmentación de virus sin capacidad de infectar", afirmó, señalando que "no debe confundirse la gripe con un proceso catarral, que es algo distinto sobre lo que no protege la vacuna".

Y es que, a día de hoy, lo que estamos sufriendo es catarro pues aún no han comenzado a detectarse casos de gripe en el Principado. María Fernández explicó que la vacunación, no siendo obligatoria, sí es muy recomendable para los grupos de riesgo, recalcando la importancia de que las mujeres embarazadas también se vacunen, que las molestias y efectos secundarios son leves y pasajeros e insistiendo, asimismo, en que las medidas de limpieza son también un factor de primer orden para evitar la transmisión y contagio. "El virus de la gripe es muy inteligente y complejo, con gran capacidad de mutación, y con la intención de colonizar al ser humano y matarlo", afirmó Fernández, dando paso a la enfermera María José Zapico, que alertó de que "el mecanismo de transmisión más relacionado con las infecciones son las manos", motivo por el cual realizó una didáctica explicación del modo en que han de lavarse, para lo que requirió la participación del público, que pudo comprobar el grado de limpieza colocando las manos bajo una luz ultravioleta. "Evitemos estornudar al aire y lavémonos las manos antes de comer, de tratar a las personas mayores y después de ir al servicio, de trabajar con tierra, de toser y estornudar y de manipular carne cruda", continuó Zapico, que avisó de la importancia de adoptar estas medidas especialmente en los lugares comunes de los centros sanitarios, como las salas de espera. Para ello, en la entrada del Hospital Álvarez-Buylla se ha dispuesto un punto de limpieza con desinfectante y mascarillas.