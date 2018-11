Barbón asegura que el Gobierno garantizará que la nueva ley "verde" no afectará a Hunosa

El secretario general de la FSA y candidato del PSOE a la presidencia del Principado, Adrián Barbón, aseguró ayer en un acto celebrado en La Felguera que ha recibido garantías del Ministerio de Transición Ecológica "al más alto nivel" de que el "futuro y la viabilidad" de Hunosa no se verán afectados por la nueva ley "verde" que prepara el Gobierno. Según adelantó este diario, esa nueva norma obligaría a Hunosa a renunciar a cualquier vínculo con el carbón, ya que el Estado no podría subvencionar o ser dueño de empresas de combustibles sólidos.

El artículo 12 de nueva ley, que alude a los subsidios y desinversiones de combustibles fósiles, cercenaría las posibilidades de actividad carbonera de Hunosa. El borrador del documento explica que, con la entrada en vigor de la ley, quedarán prohibidos los "nuevos subsidios u otros incentivos económicos que favorezcan el consumo de combustibles fósiles".

No obstante, fuentes del propio Ministerio, ya indicaron la pasada semana que la hullera no se verá afectada ya que mantener una explotación abierta dentro de la firma estatal, aunque sea para abastecer a la térmica de La Pereda, sería considerado un nuevo proyecto "siempre que cumpla la normativa europea".

En esa misma línea se manifestó ayer Adrián Barbón. "A mí me han llamado mucho la atención las interpretaciones que se han hecho sobre este tema. Hay que remarcar que no es una ley, es un proyecto y se están haciendo aportaciones al Gobierno. El Principado está haciendo las suyas y la FSA tenía también", argumentó el líder de los socialistas asturianos, que añadió a continuación: "Desde luego, una de las primeras cosas que quise aclarar era si Hunosa vería afectada su viabilidad y futuro y la respuesta en no. No afecta en absoluto a Hunosa y así nos lo ha comunicado el propio Ministerio al más alto nivel".

Barbón participó ayer en Langreo en la clausura de las Escuela de formación de otoño organizada por Juventudes Socialistas de Asturias. El acto también contó con la presencia de Omar Anguita, secretario general de Juventudes Socialistas de España, que resaltó que " estas escuelas sirven no sólo para formarnos sino para crear un equipo que trabaje para que en mayo tengamos más alcaldes y presidentes autonómicos socialistas. Se han tocado temas vitales".

Por su parte, Víctor Rodríguez Caldevilla, máximo responsable de Juventudes Socialistas de Asturias señaló que "esta escuela ha sido muy productiva. Han pasado más de cuarenta jóvenes a lo largo del fin de semana y ha sido muy útil para elaborar esas propuestas para la Asturias del 2019".