"Éste es un acto de desagravio", dice Barbón ante el monolito de Vindoria

"Este año el homenaje en La Cuesta Vindoria se hace en un contexto especial, después de la agresión al monolito. Éste es un acto de desagravio y por mucho que agredan la memoria nosotros vamos a seguir recordando", aseguró ayer el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA), Adrián Barbón, ante el monumento que recuerda a las ocho personas asesinadas el 26 de noviembre de 1937 en ese núcleo langreano como consecuencia de la represión franquista. El acto se celebró dos semanas después del acto vandálico sufrido por el monolito, que amaneció con una pintada blanca.

"Que no sean cobardes, que den la cara y que sepan que no consiguen nada", indicó Barbón, dirigiéndose a quienes arrojaron la pintura. Tras destacar que la afluencia al acto se había incrementado respecto a la del año anterior, trasladó sus preocupaciones por "el avance de la extrema derecha porque lo que ha pasado aquí no es anecdótico está ocurriendo en muchos sitios. Es una ofensiva, salen de la cueva y campan a sus anchas y frente a esto nosotros, que conocemos la historia y queremos que no se repita, tenemos que tomar decisiones claras".

Al secretario general de la FSA y candidato a la presidencia del Principado le acompañaron, cuando faltan seis meses para las elecciones, los cuatro alcaldes socialistas de la comarca -de San Martín del Rey Aurelio (Enrique Fernández), Laviana (Julio García), Sobrescobio (Marcelino Martínez) y Caso (Miguel Fernández)- y la candidata del partido en Langreo para las próximas elecciones municipales, Carmen Arbesú, que, apuntó, "espero sea la próxima alcaldesa del concejo". Representantes del partido recordaron a los asesinados (cinco mujeres, una de ellas embarazada, y tres hombres) en La Cuesta Vindoria junto a sus familiares. El primero en intervenir en el acto fue Iván González, secretario de Movilización y Redes de la FSA. A continuación tomaron la palabra los secretarios de las agrupaciones socialistas de Langreo y Laviana, Antonio Ríos y Roberto Petón, respectivamente.