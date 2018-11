El PP reclama que la minería privada sea incluida en el plan de clausura del sector

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, reclamó ayer que la minería privada, tanto asturiana como leonesa, sea incluida en el acuerdo para el cierre del sector y anunció que su partido tratará de auspiciar un acuerdo "fuerte, consistente y generoso" en el que tenga cabida tanto la minería de carbón pública como la privada. También alertó de la necesidad de que se dé la vuelta "como un calcetín" al actual anteproyecto de ley presentado por el Ministerio de Transición Ecológica, ya que tal y como está concebido "no es posible la pervivencia de Hunosa".

Mercedes Fernández se reunió en la mañana de ayer, en la Junta General, con representantes de la plataforma Santa Bárbara, que aglutina a trabajadores de las subcontratas y plantilla de la minería privada del Suroccidente asturiano. Fernández aseguró que si no se producen modificaciones muy profundas "Asturias cierra". A su juicio, el anuncio y la celebración de este acuerdo por parte de la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, es una "irresponsabilidad", ya que "limpia" al Principado de "riqueza, empleo e iniciativa". Además, excluye a la parte privada del acuerdo, cuando debería haber "una voz unida y potente" para defender al sector minero, como ha ocurrido con Alcoa, ha apuntado.

En este sentido, lamentó que la transición planteada por el Gobierno no es "justa, adecuada ni amable", ya que supone un cierre "despiadado", previsto para el 31 de diciembre, y que deja a los trabajadores sin una alternativa a partir del 1 de enero de 2019. Una situación de la que ha responsabilizado al PSOE, al que ha acusado de "mentir en el ámbito del carbón y de la minería".

Sobre este asunto, puso como ejemplo al ex ministro de Energía Álvaro Nadal, que "se mojó y se plantó" ante empresas como Iberdrola, que plantearon un cierre "de forma libérrima" en un sector regulado como el de las eléctricas. Todo lo contrario a lo que ocurre actualmente, ha criticado, donde Ribera "no sólo no planta cara, sino que es cómplice de lujo" en este cierre de la minería", señaló.